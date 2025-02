Thaeme mostra nova integrante da família: 'Filha mais nova'

Em suas redes sociais, a cantora Thaeme Mariôto contou que a família aumentou e apresentou a nova integrante para seus seguidores

Em suas redes sociais, Thaemesempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Casada com Fábio Elias, ela é mãe de Liz, de cinco anos, e de Ivy, de três.

Porém, ao que parece, a família aumentou. Neste domingo, 9, a cantora publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que as filhas aparecem com a nova integrante da família, uma cachorrinha chamada Laika.

"Apresento a vocês Laika, minha filha mais nova… Fazendo os nossos dias mais felizes! Recebido mais lindo da Liz. Obrigada, Lê, por tanto carinho e cuidado! São Francisco te proteja, pequena e que sua vida com a gente seja abençoada por Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Novo visual

Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o novo corte de cabelo de sua filha mais velha, Liz, de cinco anos.

A cantora contou que a menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, quis mudar o visual e decidiu fazer uma franja. Após atender o pedido da filha, Thaeme compartilhou no feed do Instagram algumas fotos de Liz fazendo várias poses para exibir o novo corte.

"Mamãe, quero cortar franja… De primeira estranhou, mas agora está amando! Fez até pose com carão, levantando o cabelo para foto que ela mesmo sugeriu, arrasta para ver!", escreveu a famosa na legenda da publicação, mostrando que a herdeira aprovou o novo visual.

Os fãs de Thaeme encheram o post de elogios. "Ela jogando o cabelo igual você faz, hahahaha! Mini Thaeme!", disse uma seguidora. "Ficou ainda mais linda", escreveu outra. "Meu Deus, que linda. Ficou uma moça hahahaha. Que amor", se derreteu uma fã. "Combinou muito", afirmou mais uma.

Além de Liz, Thaeme e Fábio Mariôto também são pais de Ivy, de três anos.

