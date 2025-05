Teólogo explica ritos e regras do conclave: 'Pode levar a excomunhão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Huanderson Leite responde dúvidas sobre o conclave, processo de escolha do novo Papa, que se inicia nesta quarta, 7

Com o fim do período de luto após a morte do Papa Francisco (88), a igreja católica inicia o conclave nesta quarta-feira, 7. O processo tradicional escolhe um novo pontífice para guiar os religiosos nos próximos anos e desperta curiosidade quanto aos seus ritos e regras.

Em entrevista à CARAS Brasil, o teólogo Huanderson Leite explica que o conclave começa com uma Missa e oração . "O primeiro dia é dedicado à Missa votiva pro eligendo Papa e à oração. Saindo da Capela Paulina no Palácio Apostólico, os cardeais eleitores com vestes corais dirigem-se, em procissão solene invocando o Espírito Santo, com o cântico do Veni Creator para a Capela Sistina do Palácio Apostólico, lugar e sede da realização da eleição."

O especialista diz que, então, os 120 cardeais fazem um juramento com a mão sob o Evangelho e, após a distrubuição das cédulas, eles escreevm o nome de um candidato e dobram. Na sequência, cada um, em ordem de idade do mais velho até o mais novo, se aproxima do altar e coloca sua cédula em um cálice.

"A votação é secreta, mas as cédulas são contadas para todos os presentes no conclave. Os votos dos cardeais sempre são queimados após a votação. Se um papa não foi escolhido, os votos são incendiados junto com um produto químico que faz a fumaça se tornar preta. Caso haja um novo papa, não é adicionado nenhuma substância, mantendo a fumaça branca."

O mestre em Teologia cristã pela PUC-SP acrescenta que, tradicionalmente, o novo Papa deve aparecer na sacada com vista para a Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma, cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca surgir. "Ele é anunciado pelo cardeal mais velho, que também informa seu nome papal."

Além dos ritos, os cardeais também seguem algumas regras específicas do conclave. "Eles não podem sair até a conclusão do processo, fazem juramento de sigilo total, não podem fazer contato telefônico e inclusive o vazamento de informações pode levar a excomunhão", explica Leite. Abaixo, o teólogo lista outras normas a serem cumpridas:

O eleito precisa de 2/3 dos votos (+1 se o número for ímpar);

As votações ocorrem até quatro vezes por dia sendo duas vezes na parte da manhã e duas na parte da tarde;

Se após 12 dias ninguém atingir a maioria, mudam-se as regras e uma maioria simples basta para eleição do novo pontífice;

Ao ser eleito o novo Papa pergunta se aceita a eleição, em caso positivo escolhe o nome e veste a batina branca para ser apresentado ao povo.

Abaixo, o teólogo Huanderson Leite responde às principais dúvidas sobre o processo do conclave. Confira trechos editados da conversa.

Quantos dias, em média, dura o conclave?

Conclave é uma palavra que vem do latim 'cum clave' e pode ser traduzido para 'com a chave', pois os cardeais ficam trancados até que um nome seja escolhido. Não há um tempo definido para a duração do conclave, o mais longo conclave da história durou 34 meses e foi o da eleição de Gregório X que, a propósito, foi quem estabeleceu as bases para o atual modelo. Em contrapartida o mais breve foi o de Julio II em 1503 que durou apenas 10 horas. Para os pontífices eleitos no século XX temos uma média de 5 dias para cada conclave.

Quem faz o processo de escolha do novo pontífice?

Participa deste processo de escolha do novo Papa os cardeais com idade até 80 anos. O Papa Paulo VI estabeleceu o número de 120 cardeais eleitores de um total de 135 cardeais elegíveis. A eleição começa entre 15 e 20 dias após a morte do Papa.

Existe alguma especificação para ser um dos cardeais para ser escolhido como novo Papa?

Tecnicamente qualquer homem, batizado e em plena comunhão com a Igreja católica poderia ser Papa, porém do século XIV até os tempos atuais estabeleceu-se o costumo de escolher um Cardeal.

