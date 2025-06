Tenista japonês é flagrado traindo a esposa e pede desculpas públicas a ela

Ex-top 4 do tênis, Kei Nishikori, de 35 anos, pede desculpas à família e aos fãs em comunicado após ser fotografado traindo a esposa

O tenis japonês Kei Nishikori, de 35 anos, ex-top 4 do ranking de tênis e atual 66º do mundo, foi flagrado pela mídia internacional traindo a esposa . Ele é casado com Ako Mizuki desde 2020, com quem tem dois filhos. As imagens revelam o jogador supostamente em um encontro com uma modelo, cujo nome não foi divulgado, em Tóquio. Após a repercussão, o atleta emitiu uma nota de desculpas à família, fãs e organizações do esporte.

Leia o comunicado na íntegra

"Peço desculpas por causar desconforto a todos que me apoiam: fãs de tênis, associações de tênis, patrocinadores e outras partes relacionadas, e pela preocupação e inconveniência causadas pelo meu comportamento desonesto. Além disso, lamento profundamente ter magoado minha esposa, meus filhos e nossos pais. De agora em diante, para realizar minha vida como um membro responsável da sociedade, me concentrarei exclusivamente em competições de tênis e em produzir resultados. Faremos o possível para reconquistar sua confiança", diz a nota.

Antes de seu atual relacionamento, Nishikori também traiu a então mesa-tenista japonesa Ai Fukuhara. O casal se separou por volta de 2013, após ela descobrir a traição dele com uma outra modelo.

Carreira

Kei Nishikori acumula 12 títulos na carriera e foi vice-campeão do US Open em 2014. Um dos jogadores mais bem pagos do Japão entre todos os esportes, ele não compete desde maio, quando caiu no ATP 250 de Genebra, na Suíça.

Ele conquistou medalha de bronze olímpica na Rio 2016, e em maio deste ano, enfrentou João Fonseca na semifinal do Challenger de Phoenix, na qual o brasileiro saiu vitorioso.

