Tays Reis comemora avanço da filha após problema de saúde

Após revelar o problema de saúde de Pietra, a cantora Tays Reis dividiu com os seguidores uma boa notícia sobre a recuperação da filha

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, para dividir uma boa notícia com seus seguidores. Após revelar que a filha, Pietra, de dois anos, foi diagnosticada com a 'Síndrome Mão-Pé-Boca', a noiva do cantor Biel contou que a menina voltou a se alimentar.

No vídeo postado no feed do Instagram, a artista mostrou a herdeira brincando com uma massinha de modelar enquanto se alimentava e confessou que fez uma troca com ela. Tays explicou que Pietra ficou feliz por ganhar o slime, então pediu para ela comer para deixar a mamãe feliz também.

"Estamos começando a se alimentar depois de 4 dias rejeitando sólido, minha gente! Achei esse slime com bolinhas numa conveniência, e perguntei pra ela se ela ficou feliz! No que ela disse, sim, eu pedi pra ela tentar comer, que a mamãe também iria ficar feliz", escreveu a famosa na legenda.

Os internautas celebraram a notícia nos comentários. "Mil motivos para agradecer a Deus", disse uma seguidora. "Que bom que ela já tá conseguindo se alimentar, olha a felicidade da mamãe", escreveu outra. "Glória a Deus, nossa princesa está melhorando", falou uma fã.

Tays Reis desabafa ao relatar sofrimento da filha após diagnóstico

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 1º, para compartilhar um longo desabafo a respeito da saúde da filha, Pietra, de quase 3 anos. A pequena, fruto de seu relacionamento com Biel, foi diagnosticada pelo médico com febre aftosa. Tays contou que a herdeira tem sofrido bastante com os sintomas.

"Estou exausta, consegui colocar a Pietra para dormir agora, mas vou falar uma coisa para vocês… estou arrasada. A Pietra está chorando de dor desde cedo, e eu não sei mais o que fazer. Fomos ao hospital, mas não adiantou nada. Impressionante como ela grita. A boquinha dela está toda ferida", desabafou ela, bastante emocionada.

"Quando eu ouvi ontem o médico falar que não tem o que ser feito… eu achei que fosse mais tranquilo, mas não é. Já é a terceira noite que a gente não dorme, e hoje foi a pior. Toda hora ela acorda gritando falando que a boca está doendo. E eu não sei o que fazer. Estou pedindo para Deus me acalmar porque tenho que dar forças para ela. Estou acabada", acrescentou a cantora. Saiba mais!

