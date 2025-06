Tati Machado reage ao ver homenagem para seu filho Rael

A apresentadora Tati Machado reagiu ao ver uma homenagem publicada nas redes sociais para seu filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação

A apresentadora Tati Machado reagiu ao ver uma homenagem publicada nas redes sociais pela psicóloga Natália Aguilar. Na publicação, a profissional compartilhou uma canção composta pela jornalista Mayla Tauany em memória ao filho da apresentadora, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação.

“Pra Sempre, Rael” não é só uma música. É uma homenagem, um abraço em forma de versos, uma forma delicada de dizer: seu filho existiu. E sempre vai existir", escreveu a psicóloga ao compartilhar o vídeo. "Que cada palavra alcance quem precisa se sentir menos só", completou.

“Rael, meu amor, minha luz, meu porquê. Mesmo tão breve, você foi tudo em mim. Me ensinou que o amor é maior que o tempo e que filho nunca deixa de existir”, diz o refrão da canção.

Nos comentários da publicação, Tati Machado fez questão de expressar sua emoção. Ela reagiu com um emoji com olhos marejados seguido de um coração azul.

Comentário de Tati Machado no Instagram

Tati Machado falou pela primeira vez sobre a perda

Na última segunda-feira, 2, Tati Machado falou pela primeira vez sobre a dor de perder o filho, Rael. A comunicadora, que estava com 33 semanas de uma gravidez saudável, seguiu para o hospital após notar a ausência de movimentos do filho e os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos do bebê.

Em um post emocionante, ela desabafou sobre a dor de viver os dias sem o filho nos braços, a difícil despedida e o desejo profundo de manter viva a memória dele em seu futuro. "Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo", ela iniciou. Leia aqui o relato completo de Tati Machado.

