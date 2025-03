Tati Machado exibe seu barrigão de grávida em aeroporto

Ao embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Tati Machado esbanjou simpatia e exibiu o seu barrigão de grávida

Nesta terça-feira, 18, Tati Machado embarcou no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

A jornalista esbanjou simpatia e fez questão de distribuir sorrisos para os fotógrafos que estavam presentes no local.

Além disso, com um vestido midi marrom de poá, Tati fez questão de exibir o seu barrigão de grávida. Casada com Bruno Monteiro, a famosa será mamãe de um menino que se chamará Rael.

Cadê Tati Machado?

A apresentadora Tati Machado não participou dos programas Encontro e Mais Você, da Globo, na quinta-feira, 13. À espera do primogênito Rael, fruto do casamento com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro, ela contou em suas redes sociais que se ausentou para realizar um exame de rotina da gravidez.

"Para quem está perguntando por que não apareci no Encontro e no Mais Você hoje. Eu tinha aquele exame de curva glicêmica para fazer, sabe? Que toda grávida geralmente faz. Ele já estava marcado há um tempão. E, como ele pode deixar a gente enjoada, precisei ficar fora hoje. Mas amanhã estou on, hein!", esclareceu.

Ela contou ainda que deu tudo certo e, logo em seguida, saiu para lanchar com seu companheiro, já que estava em jejum. "Não fiquei enjoada como falam, e o bebê mexeu para caramba."

O exame de curva glicêmica (ou teste de tolerância à glicose) é feito durante a gravidez para detectar diabetes gestacional. Esse tipo de diabetes pode surgir devido às mudanças hormonais da gestação, que podem dificultar a ação da insulina e levar ao aumento do açúcar no sangue. O exame ajuda a identificar e controlar essa condição, prevenindo complicações para a mãe e o bebê, como parto prematuro, excesso de peso do bebê e risco de hipoglicemia neonatal.

Leia também: Tati Machado revela o que Talitha Morete deu para seu filho: ‘Genial!’