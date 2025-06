Tati Machado diz como foi o trabalho de parto ao perder o filho

Menos de um mês após perder seu filho, Tati Machado revela detalhes de como foi o trabalho de parto após a notícia da morte do bebê

A apresentadora Tati Machado falou pela primeira vez sobre a dor de perder o filho, Rael, na reta final da gestação. Em um depoimento nas redes sociais nesta segunda-feira, 2, a estrela contou como foi o trabalho de parto após receber a notícia de que o filho faleceu.

Ela contou que teve o apoio do marido, Bruno Monteiro, e que os dois combinaram de ressignificar aquele momento de dor profunda. "Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo. E conseguimos ", disse ela.

Então, ela revelou como foi o primeiro e último encontro com o filho. "Quem me acompanha sabe que Rael já existia antes de nascer. É doído demais pensar que nosso primeiro encontro foi também a nossa despedida. Mas foi o primeiro encontro mais cheio de amor que eu poderia desejar naquele momento", afirmou.

Por fim, Tati Machado comentou sobre como espera usar a sua dor para ajudar outras mães e agradeceu pelo apoio que recebeu desde a perda do bebê. "Na intenção de seguir vivendo que eu agradeço em meu nome e do mozão. Vimos toda corrente de amor que vocês emanaram pra gente, vimos muitas mensagens, até mesmo das pessoas que me escrevem dizendo ter certeza que eu jamais lerei. Eu li. Eu tô lendo. Vi relatos de pais que estão vivendo o mesmo que nós, vi pessoas de madrugada mandando que não paravam de pensar na gente, nos incluindo, inclusive, em suas orações. Agradeço demais, isso nos fortalece. Isso dá sentido. Quero que nosso luto vire luta. Quero, de verdade, poder ajudar quem passa por isso em silêncio, eu agora sabemos o quanto é cruel. Tenho ainda muito pra lhes dizer. Aos poucos vamos juntando nossos caquinhos. Por ele! Pelo nosso real amor, Rael", afirmou. Leia aqui o relato completo de Tati Machado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

O anúncio da perda do bebê de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado perdeu seu bebê aos 8 meses de gestação. A notícia foi dada pela equipe dela por meio de um comunicado oficial nas redes sociais. A equipe informou que ela percebeu a falta de movimentos do bebê e foi ao hospital, onde foi constatada a ausência de batimentos cardíacos no feto. Então, ela passou pelo trabalho de parto.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

Leia também: Ana Maria Braga lamenta a morte do bebê de Tati Machado: 'Dor profunda'