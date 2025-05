Tati Machado conta que já sofreu aborto antes da atual gestação: 'Foi um trauma'

A apresentadora Tati Machado está radiante à espera do primeiro filho, Rael. Antes da gestação atual, ela contou que passou por um momento difícil

A apresentadora Tati Machado está radiante à espera do primeiro filho, Rael, fruto de seu casamento com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. Em entrevista ao Gshow nesta sexta-feira, 9, ela revelou que sofreu um aborto em 2019, o que gerou apreensão no início da gestação atual. "Foi um trauma mesmo", detalhou.

Ela, que tem ovário policístico e dificuldade para menstruar, contou que já teve alguns alarmes falsos para gravidez. "Fiz o exame pensando que era mais um. Estava sozinha, Bruno estava viajando e só íamos nos encontrar em 10 dias. Impossível esperar ele chegar. Liguei de vídeo aleatoriamente falei que tava grávida, ele não acreditou [risos]", relembrou ela sobre a surpresa de descobrir a gravidez.

Durante o papo, a apresentadora contou que em 2019 sofreu um aborto espontâneo. Após descobrir a nova gravidez, seguiu o pré-natal certinho, mas ainda sentiu medo no início da gravidez. "Tive um aborto espontâneo, ficamos muito abalados e agora veio uma apreensão grande. Nessa fase [com oito meses], estou começando a relaxar, mas no começo era difícil ganhar as coisas e me apegar por medo do que podia acontecer" , confessou.

E complementou: "Foi um trauma mesmo, sofri o aborto no meu aniversário. Ainda não é fácil. Sempre vou para os exames muito nervosa e saio saltitante. Vou sentir falta da gravidez porque vou lembrar que deveria ter curtido mais."

Ela contou ainda que, em certos momentos, pensa no lado ruim das coisas e recebe o apoio do marido para superar tais momentos. "O medo me acompanhou. Quando as pessoas me olham na TV, alegre, não imaginam que muitas vezes seja negativa comigo, não acredito muito em mim. Esse medo de me sentir incapaz, de achar que teria algum risco de saúde, me acompanhou. Tenho a sorte de ter o Bruno que faz o trabalho reverso e trabalha a minha cabeça vendo o lado positivo de tudo. Cada mês fui dando passos e respirando, me sabotei sem precisar."

Dia das Mães

Sobre seu primeiro das mães, ela declarou: "A ficha ainda está caindo, toda vez que ele mexe na barriga, penso: 'Estou grávida real'! Mesmo sem ele estar aqui, já me sinto muito mãe. Esse significado do Dia das Mães vai se intensificar para o olhar que tenho para minha mãe. A gente mora distante, não conseguimos passar algumas datas juntas, fico imaginado que é o primeiro neto da minha mãe e quero passar o dia 11 com ela. A gente vai se encontrar para um café da manhã na feira para de alguma maneira estar juntas."

