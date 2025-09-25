Tati Machado chora ao relembrar gravidez: ‘O maior sonho interrompido’

No programa Saia Justa, a apresentadora Tati Machado fez um desabafo comovente ao falar sobre a perda de seu filho

Tati Machado não segurou a emoção durante o programa Saia Justa, do GNT, desta quarta-feira, 24, ao falar sobre a interrupção de sua maternidade. A apresentadora perdeu o filho, Rael, na reta final da gestação.

“É porque eu acabei de viver o maior sonho interrompido da minha vida, né? Então, já fico com vontade de chorar. Dá vontade de parar de sonhar, e é muito difícil, porque é muito forte viver o que eu estou vivendo. Mas eu sempre fui e sempre vou ser uma menina sonhadora, e isso eu ainda não abri mão”, disse ela.

Depois, Tati confessou que seu desejo de ser mãe continua vivo: “Vai chegar o momento em que eu quero ter um filho fisicamente, e esse sonho, diante de tudo, era para estar escanteado ou até largado, mas não está. É fogo, dá medo de sonhar. Mas eu lembro todo dia que não vou deixar de sonhar, porque eu sou essa menina sonhadora”, acrescentou a apresentadora.

Após o desabafo, ela recebeu o carinho das companheiras de programa. A apresentadora Eliana ainda aproveitou pata reforçar o apoio “Conte com a gente”, falou a loira.

Tati fala sobre o luto após perda do filho

Essa não é a primeira vez que Tati fala sobre a perda do filho durante o Saia Justa. No seu retorno a atração, após quatro meses de licença maternidade, ela emocionou ao abrir o coração sobre como estava se sentindo. “Veio o corte seco, eu estava aqui um dia e, no outro, não estava mais. Eu estava no fundo do poço, até mais baixo que o fundo do poço. É um pouco estranho, estou de volta em algo que não planejei, mas muito feliz de estar de volta. Eu me planejei para ter um filho no meu colo, para escutar um chorinho, limpar a fralda, eu me planejei para viver isso, e eu não vivi isso, meu colo estava vazio”, disse ela.

