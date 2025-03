Tata Werneck posa sorridente ao lado de Rafael Vitti

Em suas redes sociais, Tata Werneck encantou seus seguidores ao posar sorridente ao lado do marido Rafael Vitti. Confira!

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, a humorista publicou algumas fotos em que aparece sorridente ao lado do marido Rafael Vitti. Na legenda, a famosa afirmou que não havia nenhum motivo especial para a foto.

"Foto qualquer aleatória, nada a ver, não tinha motivo. Estou na pausa geral comendo e almocei tarde", escreveu ela. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Um casal maneiro", escreveu uma internauta. "Ver os dois sorrindo junto é muito massa", disse outra. "Lindos. Sem querer impor, mas façam mais filhos porque o mundo precisa desse DNA", brincou uma terceira.

Tata Werneck e Rafa Vitti são pais de Clara Maria, de cinco anos. O último trabalho de Tata como atriz foi interpretando a Anely em Terra e Paixão, novela exibida pela Rede Globo em 2023. Além disso, a famosa comanda o Lady Night, programa do Multishow. Já Rafael Vitti está confirmado como Davi em Dona de Mim, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Ela cresceu!

A apresentadora Tata Werneck comemorou o Dia das Mulheres no sábado, 8, fazendo uma declaração para as moças de sua vida. Inclusive, a humorista abriu o álbum com um clique raro de sua herdeira, Clara Maria, de cinco anos.

Ao publicar a foto da sua filha com Rafa Vitti, a famosa chamou a atenção dos internautas. Isso porque, a menina apareceu crescida e até usando batom. Além dela, Tata Werneck homenageou suas avós e mãe.

"Essas são as mulheres da minha vida. Minha inspiração. Mesmo as que não estão mais aqui, como minhas avós , seguem presentes em cada ensinamento de fé e determinação. Se eu pudesse desejar algo no dia de hoje, seria que todas nós tivéssemos um lugar seguro para voltar. Um lugar de proteção", disse.

E continuou: "Cada uma com sua história , mas certamente todas nós nos reconhecemos em um lugar de força e também vulnerabilidade. Que no espaço entre uma luta e outra , a gente se divirta. Um abraço apertado, aquele suspiro sincronizado e um sorriso olho no olho de quem não precisa falar mais nada. Beijo meninas".

Nos comentários, os seguidores não deixaram de falar sobre Clara Maria. "Gente, a menina já está desse tamanho? O tempo voou", disseram. "Chorei quando vi a Clara. Meu Deus, que princesa", exclamaram outros.

