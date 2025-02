Tata Werneck lamenta morte da avó: 'Cheia de saudade'

Em suas redes sociais, Tata Werneck fez um post emocionante para lamentar a morte da avó e homenageou a matriarca. Confira!

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 17, a famosa publicou algumas fotos para se despedir da avó, que faleceu. No texto emocionado, a humorista homenageou a matriarca sem deixar o bom humor de lado, mesmo no momento difícil.

"Vovó partiu. Virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê. Impecável . Digna. Elegante. O mesmo cheirinho, desde sempre. Estava animada para comemorar seus 90 anos. Mas a gente não sabe de nada. E Deus sabe de tudo. E tenho a sorte de ter uma família com muita fé. Agradeço a Deus por permitir que fosse cumprida a ordem natural da vida. Os avós vão embora antes e deixam a gente cheia de saudade", começou ela.

Em seguida, Tata revelou que não possui mais avôs vivos. "Eu honro a sua passagem pela vida, vozinha. Chorando que nem uma capivara ainda. Mas grata a Deus! Prometo fazer as unhas. E rezar por você todos os dias. E sempre trabalhar para não depender de ninguém. E pode deixar que ficarei longe da sua cristaleira. Deus te receba com todo amor que há. Te amo. Obrigada. Não tenho mais avós e avôs no plano físico. Sinto que hoje foi o dia em que amadureci", concluiu.

Passeio

A apresentadora Tata Werneck encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro com a filha, Clara Maria, de cinco anos. Fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Rafael Vitti, a pequena se divertiu em um passeio ao lado da mãe.

"'A legenda é com vocês' foi a legenda que eu escolhi. Sempre quis usar essa legenda que as pessoas usam quando não tem legenda. Então a legenda não é com vocês. É comigo e eu escolhi essa. Agora é com vocês", escreveu a humorista na legenda da publicação feita no feed do Instagram.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Exatamente no meu lugar, com a minha pessoa favorita, cuja qual eu mesma tive o privilégio de gerar. Essa é a legenda", sugeriu uma. "Logo vocês vão estar emprestando roupa uma para outra", brincou outro seguidor. "Lindas.Ela maior que você quase", observou mais um.

