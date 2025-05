Tatá Werneck dá resposta ao ser questionada se Cauã Reymond tem mau cheiro

A apresentadora Tatá Werneck abriu caixa de perguntas e respondeu um fã que quis saber se Cauã Reymond tem cecê. Leia mais!

A apresentadora Tatá Werneck aproveitou um tempo livre nesta quarta-feira, 20, para abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre o cheiro do ator Cauã Reymond.

"É verdade que o Cauã tem cecê?", quis saber uma pessoa. A apresentadora, que é amiga do ator com quem trabalhou na novela Terra e Paixão (2023) e no filme Uma Quase Dupla (2018), respondeu: "Não sei, porque ele está sempre de sunga. Não consigo reparar na axila".

Os rumores

Vale lembrar que as especulações de que o galã teria "cecê" tiveram início após rumores de atritos com a atriz Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo. Segundo o jornalista Leo Dias, a intérprete de Maria de Fátima teria reclamado do cheiro do colega de elenco.

Após a suposta queixa da atriz virar notícia, relembrou-se que uma entrevista em que o pai da filha de Grazi Massafera contou que não usa desodorante convencional. No lugar do produto, ele alegou aplicar talco nas axilas. “É uma tradição mesmo. Transpiro diferente”, falou Cauã Reymond, em 2012, ao participar do programa, Vamos Combinar, da modelo Mariana Weickert.

Médico fala sobre opção de Cauã Reymond de não usar desodorante

Pensando nesse hábito do intérprete de César, a CARAS Digital conversou com o médico dermatologista Gustavo Novaes para saber se é possível não ter cheiro ruim quando o desodorante não faz parte da rotina. Além disso, quais são os cuidados para ter axilas sem odor e controlar o suor da região.

Segundo o especialista, há alternativas para quem opta por não usar desodorantes convencionais. "Algumas alternativas incluem o uso de talcos, bicarbonato de sódio, leite de magnésia, cristal de alúmen (pedra hume), e óleos essenciais com ação antibacteriana. No entanto, é importante lembrar que nem todas essas opções são eficazes para todos e algumas podem causar irritação, então o ideal é testar com cautela e, na dúvida, procurar um médico dermatologista". Leia a entrevista completa!

