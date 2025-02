Tata Werneck comenta sobre morte da avó: 'Angustiada'

Tata Werneck reapareceu em suas redes sociais após a morte da avó e dividiu com os seus seguidores como está se sentindo nesse momento

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores. Recentemente, a humorista fez um post para lamentar a morte da avó.

Nesta terça-feira, 18, a famosa reapareceu em suas redes sociais e afirmou que está bem, na medida do possível.

"Estou bem. Tomei um remedinho para ficar mais tranquila, passei uma noite angustiada. Mas mesmo nesses momentos de dor, acontecem umas coisas... Eu estava lá com a minha vozinha, eu estava fazendo carinho nela durante muito tempo. Uma hora rezando, fazendo carinho e eu pensei 'nossa, a mão dela está muito inchada' e quando eu levantei o cobertor, eu estava fazendo carinho em uma bolsa de sangue", disse ela.

Em seguida, Tata afirmou que a família está bastante unida nesse momento. "E a minha mãezinha, que é em quem eu estou mais focada em cuidar, ela foi tão forte. Eu falei: 'Mãe, você está preparada?'. Ela falou: 'Estou, estou preparada para a vida'. Só agradeço a Deus porque o processo natural da vida está se cumprindo e eu vou passar por isso com muita dignidade".

Homenagem

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores. Na segunda-feira, 17, a famosa publicou algumas fotos para se despedir da avó, que faleceu. No texto emocionado, a humorista homenageou a matriarca sem deixar o bom humor de lado, mesmo no momento difícil.

"Vovó partiu. Virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê. Impecável . Digna. Elegante. O mesmo cheirinho, desde sempre. Estava animada para comemorar seus 90 anos. Mas a gente não sabe de nada. E Deus sabe de tudo. E tenho a sorte de ter uma família com muita fé. Agradeço a Deus por permitir que fosse cumprida a ordem natural da vida. Os avós vão embora antes e deixam a gente cheia de saudade", começou ela.

Em seguida, Tata revelou que não possui mais avôs vivos. "Eu honro a sua passagem pela vida, vozinha. Chorando que nem uma capivara ainda. Mas grata a Deus! Prometo fazer as unhas. E rezar por você todos os dias. E sempre trabalhar para não depender de ninguém. E pode deixar que ficarei longe da sua cristaleira. Deus te receba com todo amor que há. Te amo. Obrigada. Não tenho mais avós e avôs no plano físico. Sinto que hoje foi o dia em que amadureci", concluiu.

Leia também: Tata Werneck mostra registros de passeio com a filha, Clara Maria