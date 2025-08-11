Tarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'

O tarólogo Val Couto revela possíveis reviravoltas na vida pessoal e profissional do cantor Zé Felipe, incluindo reconciliação e desafios na Justiça

O cantor Zé Felipe (27), está atravessando um momento de grandes mudanças. Após o fim do casamento com Virginia Fonseca (26), mãe de seus três filhos, novas transformações já se desenham no horizonte, inclusive o encerramento de seu programa de TV.

Para entender o que vem por aí, o tarólogo Val Couto conversou com exclusividade com a CARAS Brasil e fez previsões sobre o futuro pessoal e profissional do filho de Leonardo (62). Utilizando cartas de tarô e sua mediunidade, ele afirma que o artista terá meses decisivos pela frente.

Alerta para questões judiciais

Segundo Val, o cantor pode enfrentar problemas na Justiça ainda este ano: "O Zé Felipe vai passar por algo na Justiça em breve. Eu acredito que ele será chamado por algo ligado à área judicial e pode ter algum bloqueio de bens ", diz o vidente.

Ele reforça que o período de maior atenção será entre setembro e outubro: "Vejo muita sorte, mas o Zé precisa ter cuidado com questões judiciais e possíveis bloqueios de bens, que podem surgir entre setembro e outubro", acrescenta.

Desafios emocionais e mudanças

Além das questões legais, o tarólogo afirma que o cantor pode viver um momento de frustração: "As cartas estão mostrando também que o Zé Felipe pode enfrentar uma decepção muito grande ", diz Val Couto.

A saúde emocional também exige atenção: "Outra questão é que ele precisa tomar muito cuidado com o grau de ansiedade . Existe um nível elevado de ansiedade ligado a ele, e isso exige atenção. Vejo que, relacionado a essa ansiedade, haverá muitas mudanças", alerta.

Reconciliação com Virginia Fonseca

Apesar da recente separação, Val prevê que o casal deve reatar: "Também vejo que o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca vão voltar . Pode demorar, pode não ser agora, mas eles vão retomar a relação. A Virgínia veio a este mundo para lapidar o Zé Felipe ", afirma.

Segundo ele, Virginia também enfrenta um momento delicado: "Ela pode estar passando por um momento ruim, constrangedor ou envolvendo a família, algo que não é positivo, mas eles vão se acertar", revela.

O tarólogo ainda deixa um conselho direto para os dois: "Uma dica que dou para o Zé Felipe e para a Virgínia Fonseca é: vivam a vida a dois, sem permitir que pessoas de fora entrem em sua casa e tragam energias ruins . A nossa casa é o nosso templo; o casamento e a família são o nosso templo. Quando vocês deixarem de trazer pessoas e problemas externos para dentro da vida de vocês, tudo vai mudar", diz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: