CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Tarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
Atualidades / Será?

Tarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'

O tarólogo Val Couto revela possíveis reviravoltas na vida pessoal e profissional do cantor Zé Felipe, incluindo reconciliação e desafios na Justiça

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 17h09

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe - Reprodução/Instagram
Zé Felipe - Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe (27), está atravessando um momento de grandes mudanças. Após o fim do casamento com Virginia Fonseca (26), mãe de seus três filhos, novas transformações já se desenham no horizonte, inclusive o encerramento de seu programa de TV.

Para entender o que vem por aí, o tarólogo Val Couto conversou com exclusividade com a CARAS Brasil e fez previsões sobre o futuro pessoal e profissional do filho de Leonardo (62). Utilizando cartas de tarô e sua mediunidade, ele afirma que o artista terá meses decisivos pela frente.

Alerta para questões judiciais

Segundo Val, o cantor pode enfrentar problemas na Justiça ainda este ano: "O Zé Felipe vai passar por algo na Justiça em breve. Eu acredito que ele será chamado por algo ligado à área judicial e pode ter algum bloqueio de bens", diz o vidente.

Ele reforça que o período de maior atenção será entre setembro e outubro: "Vejo muita sorte, mas o Zé precisa ter cuidado com questões judiciais e possíveis bloqueios de bens, que podem surgir entre setembro e outubro", acrescenta.

Desafios emocionais e mudanças

Além das questões legais, o tarólogo afirma que o cantor pode viver um momento de frustração: "As cartas estão mostrando também que o Zé Felipe pode enfrentar uma decepção muito grande", diz Val Couto.

A saúde emocional também exige atenção: "Outra questão é que ele precisa tomar muito cuidado com o grau de ansiedade. Existe um nível elevado de ansiedade ligado a ele, e isso exige atenção. Vejo que, relacionado a essa ansiedade, haverá muitas mudanças", alerta.

Reconciliação com Virginia Fonseca

Apesar da recente separação, Val prevê que o casal deve reatar: "Também vejo que o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca vão voltar. Pode demorar, pode não ser agora, mas eles vão retomar a relação. A Virgínia veio a este mundo para lapidar o Zé Felipe", afirma.

Segundo ele, Virginia também enfrenta um momento delicado: "Ela pode estar passando por um momento ruim, constrangedor ou envolvendo a família, algo que não é positivo, mas eles vão se acertar", revela.

O tarólogo ainda deixa um conselho direto para os dois: "Uma dica que dou para o Zé Felipe e para a Virgínia Fonseca é: vivam a vida a dois, sem permitir que pessoas de fora entrem em sua casa e tragam energias ruins. A nossa casa é o nosso templo; o casamento e a família são o nosso templo. Quando vocês deixarem de trazer pessoas e problemas externos para dentro da vida de vocês, tudo vai mudar", diz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

SaúdefilhosZé FelipeVirginiaVirginia FonsecaPrevisão
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Lindos!

Roger Gobeth posta foto com a família - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-galã de Malhação, Roger Gobeth encanta ao postar foto em família

Luto

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock - Foto: Getty Images

Causa da morte do ex-marido de Kelly Clarkson, de 48 anos, é revelada

Família

Caio Blat - Foto: Reprodução/Instagram

Caio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar

Família

Rodrigo Hilbert curte show com os filhos - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Rodrigo Hilbert faz rara aparição com os 3 filhos em evento

Luto

Gloria Perez e Daniella Perez - Foto: Reprodução / Instagram

Gloria Perez divide fotos raras de Daniella Perez no dia em que ela faria 55 anos

Saiba mais!

Isabelle Nogueira - Reprodução/Youtube

Isabelle Nogueira sobre Matteus Amaral: 'É inegável, não tem como apagar'

Últimas notícias

Kylie Jenner e Timothée ChalametPost de Timothée Chalamet alimenta rumores sobre término com Kylie Jenner
Bruna Biancardi mostra Neymar com as filhasBruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel
Torcedor e Ronald ValençaMorre filho do vocalista da Banda Alma Gêmea. Ele tinha 27 anos
Luna AlvesCantora Luna Alves morre horas depois de postar agradecimento na web
Patrícia PoetaPatrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
Zé FelipeTarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'
O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da GloboMédico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Guilherme Fontes passou por cirurgiaGuilherme Fontes passa por cirurgia e revela qual é o seu estado de saúde
Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela entra em pânico após Anabela perder a audição
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade