Tarólogo prevê destino de Allan Souza Lima no Dança dos Famosos: 'Precisa tomar cuidado'

Competindo no Dança dos Famosos, o ator Allan Souza Lima recebe alerta espiritual sobre polêmicas e chances na disputa da Globo

Allan Souza Lima (39) está vivendo um momento de grande visibilidade. Participando elenco do Dança dos Famosos, no Domingão da Globo, o ator já subiu ao palco para sua primeira apresentação e conquistou elogios. Com carisma e presença, o público já diz que ele é um dos galãs da temporada, mas será que chega até a final?

Para responder à pergunta, a CARAS Brasil conversou, com exclusividade, com o tarólogo Val Couto, que analisou a participação de Allan usando cartas de tarô e sua mediunidade.

“O Allan tem uma energia muito positiva. Vejo ele concentrado, humilde e com um espírito muito forte”, afirmou o vidente.

Chances de vitória?

Segundo Val, o futuro do ator na competição é promissor: “Eu vejo chance boa para ele. Pode chegar à semifinal”, disse.

Mas as cartas também apontam momentos desafiadores: “Vai ter muita conversa desencontrada em cima dele e ligada a ele. Vejo também que ele vai se destacar muito e terá um crescimento grande”, previu.

No entanto, o alerta é claro: “Mas ele precisa tomar cuidado com polêmicas que envolvam o nome dele. Vai chegar longe? Vai. Mas precisa se cuidar”, finalizou.

Nicole Bahls pode estar por um triz na competição

Nicole Bahls (39) acaba de estrear no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo, e já movimenta os bastidores. A modelo, que se apresentou pela primeira vez no último domingo, enfrentou críticas após errar parte da coreografia, mas segue firme na competição.

“A energia dela aparece como muito fraca. As energias que cercam a Nicole são frágeis. Ela está ali, mas não por amor à dança, está pela visibilidade”, afirmou o tarólogo Val Couto para CARAS Brasil.

