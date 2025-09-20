Taís Araujo revela mania que tem ao comprar roupas: ‘Iguais’

Ao registrar mais um look do dia, Taís Araujo revela costume de comprar alguns itens "repetidos" e explica como funciona isso; veja

A atriz Taís Araujo revelou uma mania que tem na hora de comprar as suas roupas. Neste sábado, 20, ao postar uma foto de seu look do dia, a famosa contou que estava usando uma peça igual a do dia anterior, mas de cor diferente, e explicou o costume que tem.

A intérprete de Raquel, do remake de Vale Tudo, novela das nove, então falou que quando gosta de um item acaba adquirindo mais de uma cor.

“Bom dia! Sim, eu compro roupas iguais de cores diferentes quando gosto de um modelo. Esse é igual ao de ontem, sim! Partiu serviço”, falou sobre ter se vestido para ir para o trabalho.

É bom lembrar que as gravações da novela estão na reta final. Vale Tudo tem previsão de acabar dia 17 de outubro.

Saiba como o romance de Taís Araujo e Lázaro Ramos começou

O primeiro contato entre Taís Araujo e Lázaro Ramos aconteceu em 2004, nos corredores dos Estúdios Globo, o antigo Projac. Na época, ele gravava a série de comédia Sexo Frágil, enquanto ela fazia um enorme sucesso como a protagonista Preta de Da Cor do Pecado.

Lázaro, que era novo na emissora, ficou encantado ao ver Taís e, segundo ele, profetizou para o ator Bruno Garcia: “Vou namorar com ela e vai durar”. Taís, por sua vez, também se interessou e comentou com a atriz Liliana Castro, que era amiga de Lázaro e se ofereceu para apresentá-los.

Com a ajuda da amiga, Lázaro criou coragem e enviou um buquê de rosas vermelhas para a atriz, com um bilhete: “Toda a minha admiração, Lázaro Ramos”. Taís, que estava noiva de outro homem na época, retribuiu o gesto e enviou um buquê de girassóis.

O que ela não esperava era que Lázaro, em um momento de distração, reutilizasse o buquê de girassóis para presentear outra moça com quem ele estava “ficando”. A história, que foi revelada anos depois em entrevistas, rendeu um grande mal-entendido. Quando Taís descobriu, ela ficou chateada e os dois pararam de se falar.

Foi então que entrou em cena uma figura-chave nessa história: a atriz Adriana Esteves. Em uma entrevista recente, Lázaro revelou que Adriana, com quem ele gravava, foi a grande incentivadora para que ele reconquistasse Taís. Ele contou que, após beber um pouco, disse à amiga que estava apaixonado por Taís, e ela prontamente o encorajou: “Liga agora!”.

A ligação aconteceu quando Taís já estava no avião, voltando de uma viagem para Nova York. A atitude de Lázaro mudou tudo. Taís, que estava prestes a se casar, terminou seu noivado e ligou para o ator com uma mensagem que selou o destino deles.

O romance de idas e vindas de Taís e Lázaro se transformou em uma união duradoura, com dois filhos, João Vicente e Maria Antônia. Eles provam que, mesmo com um começo despretensioso, o amor pode superar qualquer perrengue.