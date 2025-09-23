Taís Araujo mostra novas alianças com Lázaro Ramos após renovação de votos

Casados há 21 anos, os atores Taís Araujo e Lázaro Ramos renovaram os votos no início deste mês e trocaram as alianças; confira

A atriz Taís Araujo encantou o público na manhã desta terça-feira, 23, ao compartilhar algumas fotos especiais registradas na última semana. Em meio aos cliques, a intérprete de Raquel no remake de ‘Vale Tudo‘, da TV Globo, mostrou as novas alianças de casamento com Lázaro Ramos.

O casal, que completou 21 anos de união no dia 13 de setembro, realizou uma cerimônia intimista na residência da família para renovar os votos. Os novos anéis de compromisso dos atores são feitos de ouro e possuem um cristal no centro.

Além da imagem das alianças, Taís Araujo também dividiu com os fãs um clique romântico ao lado de Lázaro Ramos. Fotos dos bastidores de ‘Vale Tudo’ e com os colegas Alice Wegmann, Matheus Nachtergaele e Lucas Leto ainda completaram o carrossel de registros da estrela.

“Romance no ar, amigos em cena, confissões, rabada e cafézinho. Mais eu impossível!“, escreveu a atriz na legenda da postagem. “Amor, amor, amor! Só sorrisos com você“, declarou Wegmann nos comentários.

Confira as fotos de Taís Araujo:

A renovação de votos de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Taís Araújo e Lázaro Ramos completaram 21 anos de casados no dia 13 de setembro de 2025 e, para comemorar a data especial, o ator surpreendeu a amada com uma cerimônia particular. Por meio das redes sociais, a intérprete de Raquel em ‘Vale Tudo’ contou detalhes da surpresa preparada pelo marido.

De acordo com Taís, ela estava voltando para casa quando recebeu uma mensagem de Lázaro. “Vocês viram, né? Tentando fazer um story de blusa amarela, cansada, morta. No meio do caminho, o Lázaro perguntou: ‘Ué, onde é que você tá?’. Eu não desconfiei muito, até porque nos falamos o dia inteiro“, iniciou a atriz.

Em seguida, a famosa revelou que, logo após tomar um banho, foi surpreendida por Lázaro Ramos. “Coloca esse vestido aqui e vem pra sala“, disse o ator, na ocasião. A artista, então, se emocionou com a surpresa planejada pelo parceiro.

“Quando eu chego na sala, tinha uns quatro músicos da Orquestra da Maré aqui em casa tocando, fazendo uma ronda linda. Nossos filhos andaram com uma aliança, meus pais estavam presentes… Eu fiquei sem saber o que falar. Foi a coisa mais linda. E olha que normalmente sou muito controladora, é difícil fazer surpresa pra mim. Eu percebo tudo, sou muito fofoqueira. Mas essa… realmente, foi a coisa mais linda. Um recasamento íntimo. Foi lindo demais“, concluiu Taís Araujo.

