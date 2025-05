Taís Araujo faz desabafo e relembra quando precisou parar de amamentar

Às vésperar do Dia das Mães, Taís Araujo relembrou um momento difícil da sua maternidade, quando precisou parar de amamentar a filha caçula

Neste sábado, 10, Taís Araujo relembrou sua participação do programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck no Multishow, em que ela revelou um momento bastante difícil.

Casada com Lázaro Ramos, a atriz é mãe de João Vicente, de 14 anos, e de Maria Antônia, de dez anos. A artista revelou que não conseguiu amamentar a filha caçula.

"Eu estava tomando antibiótico no final da gravidez. Não pode amamentar, só que eu só fiquei sabendo na hora que eu fui parir. Aí quando fui tentar dar de mamar para ela, ela não quis mais. Era ela chorando de um lado e eu chorando do outro. Foi desesperador", disse.

Taís também lembrou do conselho importante que recebeu da sua irmã na época. "Minha irmã virou para mim e falou: 'Deixa de bobeira. Não é isso que vai criar a sua relação com a sua filha. Amamentar é muito legal. Você conseguiu do seu primeiro? Lindo. Você não conseguiu da sua segunda? Você vai criar vínculos com a sua filha de outra maneira. Relaxa, abre mão da amamentação. Vai tentando até onde dá, mas você está ficando deprimida. Não vale a pena, você tem que estar bem e saudável para sua filha e para você'. E ela estava super certa, aí eu relaxei. Criei outros vínculos, minha filha é super grudada comigo".

Na legenda, Taís aproveitou a proximidade do Dia das Mães, que acontece no domingo, 11, para pedir que as mulheres sejam mais gentis consigo mesmas e com as outras. "Esse desabafo com a Tata Werneck me lembra que minha jornada como mãe é para me orgulhar e que nenhuma experiência é individual, especialmente se tratando de maternidade — e ainda bem. Que nesse Dia das Mães possamos sobretudo, ser mais gentis com a nossa trajetória", escreveu.

Reflexão

Durante uma conversa com a revista Vogue, Taís Araujo compartilhou um episódio marcante envolvendo seu filho João Vicente, de 14 anos. O jovem, que curtia as férias ao lado da família, foi abordado por um segurança enquanto andava de bicicleta com um amigo em um condomínio alugado temporariamente. Ambos foram questionados se eram, de fato, moradores do local.

A situação provocou reflexões importantes dentro de casa. Fruto da relação da atriz com o ator Lázaro Ramos, João Vicente, assim como o amigo que o acompanhava, é negro. A artista ressaltou o quanto o momento evidenciou os desafios cotidianos de educar uma criança negra em contextos de privilégio.

“Minha vida é pedir que o João Vicente não saia desarrumado na rua. Estou evitando um trauma”, revelou Taís. Para ela, a orientação vai além da aparência e tem como objetivo tentar evitar episódios de discriminação, como o que enfrentaram nas férias.

Ainda segundo a atriz, o filho costuma reagir às recomendações da mãe. “Até parece. Roupa não significa nada, não determina se a pessoa é boa ou não”, ressalta o adolescente. Taís ainda disse que reconhece a lógica do filho, mas ressaltou que a vivência ainda é outra, repleta de desigualdades.

“Falei para ele que, se fosse um menino branco, de olho azul, seria diferente”, relembrou Taís, que também é mãe de Maria Antônia.

