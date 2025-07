Tainá Castro faz desabafo às vésperas do casamento com Éder Militão: 'Difícil'

O jogador de futebol Éder Militão se casa com Tainá Castro na próxima sexta-feira, 18, e ela desabafou sobre os preparativos

O jogador de futebol Éder Militão se casa com Tainá Castro na próxima sexta-feira, 18, em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. Faltando poucos dias para o grande momento, os noivos estão nos ajustes finais. Na noite desta quarta-feira, 16, a modelo desabafou sobre a correria dos preparativos e revelou estar até preocupada com a própria saúde.

"Minha mala está pronta, já tomei meu banho para descansar, a gente pediu uma pizza, hoje vamos ficar tranquilinhos em casa, longe dos perigos noturnos", iniciou ela, que continuou: "Gente, a partir do momento do dia, ao longo dessa semana, semana passada, que eu abro meu olho, tem setecentas e noventa mensagens no meu WhatsApp. Coisa para resolver, detalhes."

"Eu juro, se eu passar dessa sem acontecer nada com minha saúde, vou agradecer todos os dias. Já agradeço. Tá difícil. Meu olho fica tremendo, estafado. E eu esqueço do básico", desabafou ela em seguida. "Desculpa, amigos, não tô conseguindo dar conta", adicionou na legenda.

O casamento de Éder Militão e Tainá Castro

Os noivos vão oficializar a união em uma cerimônia luxuosa, cujo custo total pode chegar a até R$ 700 mil, segundo o colunista Leo Dias. Apenas o aluguel do espaço escolhido gira em torno de R$ 150 mil. Além disso, o serviço de gastronomia oferecido no local custa cerca de R$ 780 por pessoa.

Como o casamento de Militão deve reunir cerca de 350 convidados, o valor estimado apenas com alimentação é de aproximadamente R$ 273 mil. Já o serviço de bebidas e drinks tem o custo estimado entre R$ 89.250 e R$ 280 mil.

E o cantor Gusttavo Lima é uma das atrações do casamento luxuoso. De acordo com o jornal Extra, o famoso cobrou um cachêde R$ 1 milhão. Inclusive, ele teria dado um desconto para o casal famoso, já que o valor de sua apresentação pode chegar a R$ 2 milhões para alguns eventos.

