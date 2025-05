Suzana Pires usou vivência com o pai como inspiração em filme sobre câncer: 'Queria muito'

Protagonista e roteirista do longa Câncer com Ascendente em Virgem, a atriz Suzana Pires conta à TV CARAS os bastidores da produção

Suzana Pires (48) não esconde os desafios que viveu para interpretar Clara, a protagonista do filme Câncer com Ascendente em Virgem. Para além da parceria com a produtora Clélia Bessa, que inspirou o longa, e a diretora Rosane Svartman, a atriz encontrou na jornada do pai, João Felippe, um caminho para trazer a realidade às telonas do cinema.

"Eu estava passando [pela jornada do câncer] com o meu pai. Eu tinha a experiência de ir a quimio com ele, do dia que ele raspou o cabelo... eu vinha vivendo isso. Quando veio o convite, eu queria muito falar disso. Meu pai e a Clelia tinham um astral de focar na vida e não na doença. Usei muito dessa experiência com o meu pai", explica Suzana Pires , em entrevista à TV CARAS.

Felippão, como também é conhecido o pai da artista, enfrentou um câncer no pulmão e, à época da descoberta do diagnóstico, chegou a receber uma expectativa de vida de seis meses —o que, felizmente, não aconteceu.

Além disso, a atriz também decidiu raspar os próprios cabelos para dar mais veracidade ao papel. "Não foi fácil, mas eu tive tempo para organizar minha cabeça. Por exemplo, no fato de precisar raspar o cabelo. Para mim, como mulher, e sendo conhecida pelo cabelão e exuberância latina, eu tive que trabalhar a minha cabeça para não ter problema de fazer a cena."

Pires ainda comenta que, apesar da raspagem do cabelo remeter uma memória à cena da novela Laços de Família (2000) —em que Carolina Dieckmann (46) raspou a cabeça para viver a personagem Camila, que sofria com leucemia— o momento foi diferente no filme.

"Foi muito legal também a cena que fizemos da raspagem do cabelo ser diferente da cena da Carolina Dieckmann. O drama de perder o cabelo é diferente, a novela é um melodrama. O filme está mais próximo do gênero real, dramédia. "

Além da atriz, o longa conta com nomes como Ângelo Paes Leme (51), Nathália Costa (16), Marieta Severo (78) e Fabiana Karla (49). Na entrevista, a artista dá mais detalhes do longa e comenta sobre sua relação com a CARAS Brasil. "Uns 15 anos ou mais de história com a CARAS. Já fui para a Ilha vária vezes, ia de carro, de helicóptero, levava minha família... sempre muito bem tratada."

Nascida no Rio de Janeiro, Suzana Pires é atriz, roteirista, produtora e escritora. Bacharela em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e já participou de diversas produções, incluindo novelas e séries da Rede Globo, além de filmes e peças de teatro. Recentemente, ela também se destacou como roteirista e autora em Hollywood.

