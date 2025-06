Suzana Pires abre o coração ao falar de namorado mais novo: 'Lindo e muito parceiro'

Em entrevista à TV CARAS, Suzana Pires revela ter mudado de opinião quanto a se relacionar com homens mais novos; confira!

No fim do mês de março, Suzana Pires (48) se tornou assunto ao dizer que não gostava de homens mais novos, apesar deles a adorarem. A declaração, feita ao site Gshow, parece ter mudado: agora, a artista conta, à TV CARAS, que deixou de estranhar a relação.

"Eu não dou muita trela para 'boy' mais novo. Eu já estou com uma certa idade [risos], mas eles gostam. Está acontecendo com várias mulheres dessa idade, entre os 45 ou mais, vem alguns caras de 35, 38... mais novos", explica Suzana Pires , que à época já namorava com um homem mais jovem.

"Achei muito estranho no início, e depois eu fui relaxando e tudo bem. [Agora], estou gostando dos caras mais novos. Primeiro, que eles tem um gás para me acompanhar, porque eu tenho um ritmo né? De toda a vida, um fôlego e uma energia. Você pode acreditar que ela é uma energia completa [risos], então tem que ser mais novo mesmo."

Leia também: Suzana Pires revela motivo de mudança para os Estados Unidos: 'Me absorveram'

E a atriz não esconde a felicidade em estar com o eleito. "Meu coração está quentinho, achei um parceiro bacana lá em Los Angeles, mais novo. Um gatinho lindo que é muito parceiro e gosta dessa mulher independente, que trabalha para caramba. Eles não se sentem ameaçados. Tenho gostado, e finalmente, com tempo para me dedicar também a isso."

Na entrevista, a artista dá mais detalhes sobre seu instituto, Dona de Si, sobre o filme Câncer com Ascendente em Virgem, e comenta sua relação com a CARAS Brasil. "Uns 15 anos ou mais de história com a CARAS. Já fui para a Ilha vária vezes, ia de carro, de helicóptero, levava minha família... sempre muito bem tratada."

CONFIRA A ENTREVISTA DE SUZANA PIRES À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

Nascida no Rio de Janeiro, Suzana Pires é atriz, roteirista, produtora e escritora. Bacharela em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e já participou de diversas produções, incluindo novelas e séries da Rede Globo, além de filmes e peças de teatro. Recentemente, ela também se destacou como roteirista e autora em Hollywood.

Leia mais em: Suzana Pires raspa o cabelo para interpretar personagem com câncer

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SUZANA PIRES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: