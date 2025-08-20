Suzana Alves vive momento de reconexão: 'Feliz com minha nova fase, idade e escolhas'

Conhecida pela personagem Tiazinha, Suzana Alves volta às origens com novo visual e detalha, à CARAS Brasil, próximos projetos

Com uma nova idade e um visual repaginado, Suzana Alves (47) vive um momento de reconexão. Conhecida por interpretar a personagem Tiazinha, a atriz diz se sentir mais madura agora e explica ter encontrado seu principal propósito: gerar impacto positivo para as pessoas ao seu redor.

"Estou feliz com minha nova fase, com a minha idade e com as minhas escolhas, e o meu coração me trouxe a memória da minha essência, família e minhas origens", começa Suzana Alves , em entrevista à CARAS Brasil. A atriz comemorou seu aniversário no início do mês e, em 4 de agosto, também revelou a nova cor de seu cabelo, que foi inspirado na personagem sucesso dos anos 1990.

Para ela, o momento foi de fazer as pazes com o passado e entender a importância de voltar à sua essência. Recentemente, por exemplo, a artista falou sobre seu diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), e como a superexposição e a pressão do meio artístico agravaram o quadro.

"É importante compartilhar nossas experiências e ajudar outras pessoas que podem estar passando por algo semelhante. É um tema delicado, mas é importante falar sobre saúde mental e buscar ajuda quando necessário", diz."Percebi nesse encontro comigo mesma, a vontade de me ver como realmente sou. Sinto que amadureci ao querer meu cabelo natural de volta."

A transformação no visual foi exibida pela primeira vez no evento de lançamento dos projetos Comunidade Laces e BAL (Before&After Laces), do Grupo Laces, em São Paulo. A apresentadora destaca que os cuidados com o cabelo fazem parte da sua rotina, e refletem diretamente em seu dia a dia.

"Assim como cuidar do meu corpo, da minha saúde mental, do meu emocional e intelectual. Isso tudo é um reflexo de como vivo e de como vejo o mundo. Sempre ressignificando e alinhando o corpo a mente e o espírito", completa a atriz, que não esconde a empolgação com a nova fase.

Para o futuro, Suzana explica que já tem diversos projetos para desenvolver e lançar. "Finalmente vou lançar meu livro neste segundo semestre, e em agosto protagonizarei uma série, um passo muito especial na minha trajetória."

Ela acrescenta que também faz parte do programa 6 + 1 = Você. A iniciativa trás novos episódios semanalmente e promete uma jornada de cura para os espectadores. "É uma jornada transformadora que integra corpo, mente e espírito, alinhada com tudo aquilo que acredito e pratico no meu dia a dia."

Por fim, a artista afirma que o atual momento de sua vida está alinhado com o seu propósito. "Acredito que cada capítulo da nossa história tem um propósito, um sentido maior. Nada acontece por acaso. Nascemos com uma missão, e quanto mais cedo compreendemos isso, mais impacto positivo geramos em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor. Essa consciência transforma o mundo."

SAIBA MAIS SOBRE SUZANA ALVES

Nascida em São Paulo, Suzana Alves começou sua carreira como assistente de palco e garota-propaganda, atuando em esquetes do programa Casa da Angélica (SBT, 1993-1996). Porém, foi no fim dos anos 1990 que ela se tornou um fenômeno nacional com a personagem Tiazinha, do Programa H (Rede Bandeirantes, 1996-2002).

Além disso, ela protagonizou a série As Aventuras de Tiazinha (1999), esteve no elenco da novela Cidadão Brasileiro (2006) e também participou do reality Casa dos Artistas. Atualmente, ela é mãe de Benjamin e Felipe.