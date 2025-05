Susana Werner opina sobre separação de Virginia e Zé Felipe: ‘É triste’

Susana Werner reflete sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe e dá dica para os fãs que querem ter um casamento duradouro

A atriz e empresária Susana Werner deu a sua opinião sobre a repercussão do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe nesta semana. Por meio das redes sociais, ela disse que é normal ficar triste com a separação de um casal famoso e também deu dica para os fãs que querem ter um casamento duradouro.

"É triste quando um casal se separa, né? Principalmente quando a gente é apaixonado por esse casal, quando a gente coloca as nossas expectativas naquele casal maravilhoso que está mostrando ali todos os dias são cúmplices um do outro, que são felizes, que se amam, que se compreendem, que não brigam. A gente acha que isso existe, né?", disse ela.

E completou: "Gente, não! Isso não existe. Todo mundo sabe que isso não existe. Mas também não existe uma regra para um casamento dar certo. Não existe. Senão a gente comprava o manual e pronto, né? O que faz então dar certo um casamento? Primeiro os dois têm que querer. E o que é esse querer? Óbvio que quando a gente fala assim: ah, traição... Eu se um dia descobrisse, não sei o que faria da minha vida. Mas deve ser horrível, mas eu não acredito que seja a pior coisa de um casamento. Tem coisas piores. Tem vícios, tem pessoas que agridem suas mulheres, casamentos completamente tóxicos, de dependência emocional... É aprender a lidar com todas as diferenças".

Então, ela aconselhou: "Tem familiares que estão ali no meio, tem amizades que também interferem, tem tanta coisa que interfere na vida de um casal. Tem muita coisa... Se você não está preparado para enfrentar tantas diferenças, tantos defeitos, tantos problemas, o pacote de um casamento, não case. Não case. Palavra de quem é casada há 23 anos".

A separação relâmpago de Susana Werner e Julio Cesar

Vale mencionar também, que Susana Werner e Julio Cesar já colocaram um ponto final no casamento e reataram em pouco tempo. Em maio do ano passado, eles anunciaram a separação pela primeira vez, mas restaram poucos dias depois: "Fomos precipitados. Nosso coração doi demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro”, a empresária contou.

Mas a reconciliação não durou muito tempo e, em novembro do mesmo ano, eles anunciaram que o casamento tinha chegado ao fim. Em seguida, a empresária começou a compartilhar diversos desabafos sobre seu relacionamento nas redes sociais, incluindo a situação financeira delicada e a mesada que recebia do ex-marido.

"Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado. Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", ela desabafou.

