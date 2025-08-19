Suposto climão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi vem à tona

O colunista Leo Dias traz informações sobre um suposto climão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi por causa de Neymar Jr

Um suposto climão entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi veio à tona nesta terça-feira, 19. Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, o colunista e apresentador Leo Dias surpreendeu ao contar uma curiosidade envolvendo Neymar Jr.

O profissional falou que Virginia e Neymar possuem uma parceria profissional e conversavam pelos celular sobre os negócios. Porém, um dia, Bruna Biancardi questionou uma atitude de Virginia.

Leo Dias contou que Virginia ligou para Neymar às 2h da madrugada por causa da ansiedade envolvendo a parceria. Porém, Bruna não teria gostado da ligação naquele horário. Ela teria questionado o motivo de "uma mulher casada estar ligando para um homem casado às duas da manhã?”. Com o climão, Virginia reconheceu que errou ao ligar de madrugada e pediu desculpas para Bruna e Neymar.

Inclusive, Virginia não teria ido ao leilão beneficente de Neymar por causa do suposto climão.

Mais rumores

O jogador de futebol Neymar Jr estaria no meio do conflito entre as mães de suas filhas, as influencers Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly. O assunto veio à tona após Bruna contar que apagou uma foto da enteada nas redes sociais após Amanda pedir, mas Amanda rebateu ao dizer que pediu para ser avisada antes de ter sua filha exposta na internet. Com a repercussão, o Portal Leo Dias trouxe uma curiosidade dos bastidores.

De acordo com o site do colunista de celebridades, amigos contaram que Neymar ‘não aguenta mais ter que mediar os conflitos’. Tanto que a paciência dele já estaria no limite, já que precisa interferir para amenizar a situação, o que estaria causando um desgaste na família.

Por enquanto, Neymar Jr não se pronunciou publicamente sobre o convívio entre as mães dos filhos.

Leia também: Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi