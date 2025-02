Sthefany Brito relembra angústia ao tentar engravidar: 'Bem triste'

Ao responder perguntas dos seguidores nas redes sociais, Sthefany Brito relembrou que se sentiu angustiada ao tentar engravidar do segundo filho

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de quatro meses.

Nesta terça-feira, 11, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e uma internauta quis saber quanto tempo ela demorou para engravidar pela segunda vez.

"Uns seis meses. Confesso que já estava ficando bem angustiada porque estava achando que estava demorando muito. E quando relaxei e parei de tentar como antes, descobri que estava grávida. Nós íamos viajar, fiz teste um mês antes e deu negativo. Fiquei bem triste, mas ali decidimos que seria quando Deus quisesse", começou ela.

Em seguida, Sthefany contou que descobriu a gestação durante a viagem. "Pensei que seria até melhor não estar grávida porque poderia aproveirar mais a viagem, beber vinho, esquiar. Lá me senti estranha e fui fazer um teste que deu positivo. Mal podia acreditar, Deus é bom demais. No tempo dEle, tudo é perfeito", concluiu.

Desabafo

Em seu Instagram Stories, a atriz comentou sobre como foi a volta às aulas do primogênito. "As aulas do Enrico começaram essa semana e é incrível a diferença do ano passado para agora. Ele chorou sim, disse que ia ficar com muita saudade da mamãe, pediu para eu ficar na escola esperando até a hora dele sair, mas ele mesmo entrou", começou ela.

Em seguida, a famosa revelou que também se sentiu angustiada. "Entrou chorando, mas ele mesmo pegou a mochila e foi. O aperto no peito é recíproco, o nó na garganta também, mas fico tão orgulhosa do meu menino enfrentar esse grande desafio (para ele, o maior de todos)", concluiu.

