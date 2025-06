Sthefany Brito faz relato sobre a relação entre os filhos: 'Me deu um nó na garganta'

A atriz Sthefany Brito compartilhou um desabafo sobre a relação entre seus filhos, Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de oito meses

A atriz Sthefany Brito compartilhou nesta terça-feira, 3, um desabafo sobre a maternidade. A atriz, que é mãe de Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de oito meses, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky, contou sobre o ciúmes que o primogênito está sentindo do irmão caçula.

"Está vendo esse vídeo? O sorrisinho do Enrico olhando pro irmão puxando pra um abraço? Aí você aí na sua casa olhando pros seus filhos no meio do caos, das crises de ciúme vai pensar: "o que eu tô fazendo de errado?". Tô passando aqui só pra dizer que esse vídeo foi gravado lá pelas 14h e até esse horário o Enrico não queria nem que o Vicenzo olhasse pra ele, quanto mais ficasse perto ou que eu ficasse perto do Vicenzo", iniciou ela, mostrando os filhos juntos.

"Teve muuuuito choro e muitas vezes dizendo que o irmão era chato! Eu conversei, acolhi, tentei por muitas vezes explicar que o irmão veio pra deixar nossa família mais feliz, mas naaaada adiantou. Perdi a paciência algumas vezes e me deu um nó na garganta quando ele disse que não gostava do irmão", continuou Sthefany.

E complementou: "E aí no meio do caos, igual do nada vem uma crise de ciúmes, vem todo esse amor. Disse que adora o irmão porque o nariz é pequeninho e que o Vicenzo podia brincar com os brinquedos dele. E assim será. Ciúme, choro e do nada o maior amor do mundo!", contou.

E refletiu: "Terão dias lindos com fotos de derreter o coração de qualquer um (como essa) e também dias caóticos onde eu só quero correr pra casa da minha mãe. Então pra você que está aí no caos achando que está fazendo tudo errado, tamo junto! Epra você aí que hoje teve um dia liiindo cheio de amor, zero brigas e vídeos pra eternizar esse amor lindo, tamo junto também!".

Sthefany Brito fala sobre o ciúmes do filho mais velho - Foto: Instagram

Quando Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram?

É bom lembrar que eles se casaram em 2018. Um ano depois, o casal se separou por seis meses até reatar a relação e ter seus filhos. Recentemente, eles comemoraram 14 anos juntos. Veja como foi!

