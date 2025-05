Sthefany Brito desabafa após o filho ficar doente: 'A maior febre que ele já teve'

Nas redes sociais, a atriz Sthefany Brito contou que o filho mais velho, Enrico, teve febre e foi diagnosticado com laringite

Sthefany Brito usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 12, para contar que seu filho mais velho, Enrico, de quatro anos, está doente.

Nos Stories, a atriz contou que o primogênito passou o último domingo, 11, com febre e foi diagnosticado com laringite. A irmã de Kayky Brito contou que o filho caçula, Vicenzo, de oito meses, também teve febre, mas já está melhor.

"Sumida por motivos de... Enrico com laringite. Febre ontem o dia inteiro e febrão a madrugada toda", explicou. "Vicenzo parou de ter febre e o Enrico começou a ter. A delícia de ser mãe de dois", desabafou. "Um pegou do outro? Um esperou o outro melhorar pra ficar doente? Não tenho a menor ideia. Pelo menos estão revezando, melhor assim!", ressaltou a mamãe.

Depois, Sthefany postou a foto do termômetro com a temperatura da febre do filho. "De madrugada, a maior febre que ele já teve na vida... Depois dessa foto fomos direto tomar um banhozinho porque não podia mais dar remédio", relatou a atriz. Vale lembrar que Enrico e Vicenzo são frutos do casamento de Sthefany Brito com Igor Raschkovsky.

Confira:

Sthefany Brito fala sobre a saúde do filho - Foto: Instagram

O que é laringite?

Segundo o site do Rede D'Or, a laringe é um órgão que faz parte do sistema respiratório e que está localizado no pescoço, conectando a boca e o nariz a outros órgãos do corpo, como o estômago e o pulmão. Quando a laringe fica inflamada ou mesmo infeccionada, o paciente é diagnosticado com laringite.

As causas da laringite são variadas. Uma pessoa pode ter laringite em decorrência do contato com um vírus ou com uma bactéria, mas a laringite também pode surgir por conta de uma reação alérgica ou mesmo como consequência de longos períodos falando ou cantando sem o devido aquecimento.

Quais são os sintomas de laringite?

Os principais sintomas de laringite são:

dor de garganta;

sensação de que há algo na garganta, como uma coceira;

rouquidão;

perda da voz;

dor ao engolir;

febre;

tosse;

pigarro;

sensação de garganta seca;

tosse.

Leia também:Sthefany Brito se derrete em foto com o filho mais velho: 'Amor da minha vida'