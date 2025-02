Sthefany Brito dá detalhes da relação do primogênito com o irmão caçula

Em suas redes sociais, Sthefany Brito respondeu perguntas dos seguidores e deu detalhes da relação do filho Antonio Enrico com o irmão Vicenzo

Em suas redes sociais, Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para responder algumas peguntas dos seus seguidores. Uma internauta quis saber se Antonio Enrico, de quatro anos, sente ciúmes do irmão Vicenzo, de cinco meses. Os meninos são frutos do casamento de Sthefany com Igor Raschkovsky.

"Claro. Essa semana ele saiu da brinquedoteca reclamando, bravo. Fui atrás dele para entender e ele disse que não queria o Vicenzo lá dentro. Eu perguntei o por que e ele disse que o Vicenzo pegava todos os brinquedos dele. Todos os dias, finalzinho da tarde, nós sempre passeamos todos juntos e ontem ele começou a reclamar que o Vicenzo ia todo dia, toda hora. Expliquei que o Enrico sai na rua, vai para a escola e a única hora que o Vicenzo ia na rua era na hora do passeio. E aí percebi que ele estava com ciúme de mim porque eu sempre levo o Vicenzo no canguru. Aí falei que ia levar o Vicenzo no carrinho e precisava de ajuda dele para empurrar. Pronto, foi animadíssimo", começou ela.

Em seguida, Sthefany afirmou que apesar dos momentos de ciúmes, Enrico é apaixonado pelo irmão. "Mas em um geral, ele é muito carinhoso, apaixonado pelo irmão. Toda hora quer pegar no colo, esmaga o Vicenzo, diz o tempo todo como ele é fofinho e chama de mil apelidos. Esses dias fiquei emocionada porque ele disse assim para mim: 'Mamãe, ele é nosso bebê'. Eu sempre me referi ao Vicenzo como sendo nosso. Sempre na hora de rezar com Enrico, eu agradeço a Deus por ter mandado o Vicenzo para a nossa família. Então claro que ele sente ciúmes, mas em um geral é mais grude e amor do que ciúme", concluiu.

Dificuldade para engravidar

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de cinco meses.

Na terça-feira, 11, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e uma internauta quis saber quanto tempo ela demorou para engravidar pela segunda vez.

"Uns seis meses. Confesso que já estava ficando bem angustiada porque estava achando que estava demorando muito. E quando relaxei e parei de tentar como antes, descobri que estava grávida. Nós íamos viajar, fiz teste um mês antes e deu negativo. Fiquei bem triste, mas ali decidimos que seria quando Deus quisesse", começou ela.

Em seguida, Sthefany contou que descobriu a gestação durante a viagem. "Pensei que seria até melhor não estar grávida porque poderia aproveirar mais a viagem, beber vinho, esquiar. Lá me senti estranha e fui fazer um teste que deu positivo. Mal podia acreditar, Deus é bom demais. No tempo dEle, tudo é perfeito", concluiu.

