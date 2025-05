Stanislav Yanevski, ator de 'Harry Potter', passa por cirurgia de emergência

Stanislav Yanevski, ator de 'Harry Potter e o Cálice de Fogo', revelou em suas redes sociais que precisou passar por uma cirurgia de emergência

Stanislav Yanevski, conhecido por interpretar o personagem Viktor Krum em 'Harry Potter e o Cálice de Fogo', usou as redes sociais para revelar aos fãs que precisou passar por uma cirurgia de emergência após complicações respiratórias. O ator compartilhou uma foto em que aparece deitado na cama do hospital, com um curativo no nariz e soro no braço, e deu detalhes sobre o ocorrido, explicando que não falou nada antes para evitar preocupações.

"Logo após meu aniversário, fui hospitalizada por causa de dificuldades para respirar. Fui levada para uma cirurgia, e a foto foi tirada logo depois que saí da sala de operação. Como sempre, e quem me conhece de perto sabe, passei por isso em silêncio, pois não queria assustar ou preocupar ninguém. Sempre fui assim. Enfrento minhas lutas em silêncio. Claro que tive apoio das poucas pessoas a quem contei e da minha família, pelo qual sou muito grata", contou.

"Ainda estou em recuperação e as coisas estão indo muito bem. Em breve poderei respirar livremente, sentir todos os aromas da vida — algo que havia perdido nos últimos meses. Poderei dormir sem dificuldades, me recuperar de verdade com um sono tranquilo e estar com todas as minhas forças novamente", acrescentou.

Yanevski contou que não está conseguindo falar normalmente. "Tive uma consulta com meu médico hoje e ele disse que estou me recuperando muito bem, e ficou até surpreso com o progresso. Acho que todas as dietas saudáveis, os treinos, o autocontrole e a fé ajudam bastante nesses casos. Obrigada a todos, como sempre, por todo amor e apoio!", finalizou.

Além do papel em 'Harry Potter e o Cálice de Fogo', Stanislav Yanevski fez uma breve aparição em 'Relíquias da Morte: Parte 1'. Seu trabalho mais recente foi no longa 'Last Man Down', lançado em 2021.

