Sozinha, Bruna Marquezine curte dia de sol em praia do Rio de Janeiro; veja

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a manhã ensolarada desta sexta-feira, 9, para renovar o bronzeado. A artista foi fotografada pelos paparazzi enquanto estava na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sozinha, a artista apareceu usando um biquíni branco e curtiu o tempo livre com um mergulho no mar, além de tomar sol deitada em uma canga na areia. Ao deixar o local, Bruna vestia uma camisa aberta, short, chapéu, chinelo e carregava uma bolsa de praia no ombro.

Veja as fotos:

Bruna Marquezine rebate críticas sobre magreza

Recentemente, Bruna Marquezine foi questionada por um repórter no aeroporto sobre as críticas que recebe em relação à sua magreza. Na ocasião, a artista foi vista sorridente e, embora seja discreta sobre sua vida pessoal, ela respondeu, sem hesitar, que não se preocupa com comentários sobre seu corpo, a menos que venham de médicos.

“Eu não acompanhei. Não tenho menor interesse de nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa que não seja de um médico”, encerrou a entrevista.

Ainda nos últimos dias, Bruna Marquezine caprichou na escolha do seu look para curtir a noite de shows no festival de música Lollapalooza Brasil 2025. Para o evento, ela apostou em um vestido curtinho em couro com detalhes prateados. Para completar o visual, ela colocou botas de cano alto e mini bolsa combinando com o estilo do vestido. Veja as fotos!

