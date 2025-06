Sophie Charlotte surge em clima de romance com Xamã na praia; veja

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte foram fotografados pelos paparazzi em clima de romance na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte foram flagrados em mais uma aparição em público. Nesta quinta-feira, 5, os pombinhos foram fotografados pelos paparazzi em clima de romance na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para renovar o bronzeado e curtir um mergulho no mar, a famosa escolheu um biquíni azul, enquanto o artista surgiu de short preto. Durante o passeio, eles aproveitaram para comer milho de um ambulante e ainda passaram bronzeador um no outro.

O relacionamento de Xamã e Sophie Charlotte

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo em 2024. Na trama, eles deram vida a Damião e Eliana. Após anunciarem o término durante o Carnaval, eles foram vistos juntos na festa de aniversário de Anitta. A confirmação de que haviam voltado aconteceu só em maio, quando surgiram juntos em uma foto em frente à Torre Eiffel, emParis, na França.

Ainda nas últimas semanas, os dois fizeram uma aparição pública juntos e surgiram lado a lado no show de Marcelo Falcão e Criolo. No domingo, 18, os artistas foram flagrados na praia com o filho da modelo. Na ocasião, os atores até trocaram beijos.

Em março, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira celebraram o aniversário do filho, Otto, que completou 9 anos de vida, com uma festinha temática do anime 'One Piece', com direito a bolo personalizado, diversos docinhos e lembrancinhas para os convidado. Relembre como foi!

