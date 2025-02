Sophie Charlotte e Xamã trocam carinhos em dia de praia

Sophie Charlotte e Xamã aproveitaram para curtir um dia de praia e trocaram muitos carinhos, sem se importar com a presença dos fotógrafos

Nesta sexta-feira, 7, Sophie Charlotte e Xamãaproveitaram a temperatura acima dos 30 graus no Rio de Janeiro para se refrescar com um delicioso banho de mar.

Os pombinhos foram fotografados na praia da Barra da Tijuca, famoso bairro da Cidade Maravilhosa, e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local

Os famosos esbanjaram carinho e trocaram muitos beijos e sorrisos na ocasião. Com um biquíni branco, Sophie ainda exibiu a sua boa forma e aproveitou o momento para renovar o bronzeado.

Sophie Charlotte e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida em 2024 pela Rede Globo.

Elogios

A cantora e compositora Marina Lima será um dos destaques do Altas Horas deste sábado, 8. O programa, comandado por Serginho Groisman na TV Globo, promete um encontro com importantes nomes da música, esporte e personalidades da televisão brasileira, além de participações especiais, como a de Sophie Charlotte. A atriz vai homenagear a veterana cantando a música Charme do Mundo (1981), que foi tema da novela Sétimo Mundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista se emociona ao falar sobre o momento especial e elogia a voz de Sophie. "Que talento ela tem!", afirma.

Marina relembra amizade com o pai da atriz, que morreu em 2021. “Adorei fazer esse programa! O Serginho é um cara único. Admiro muito ele. Cantei com Lobão e Cleo. E tive uma surpresa que encheu meu coração de amor: Sophie Charlotte cantou para mim uma música minha! Que voz, que talento ela tem! Fiquei realmente emocionada com ela. José Mário, o pai dela, foi meu maquiador durante anos. O melhor que eu já tive. Pena que ele nos deixou muito cedo”, diz a cantora, que completou 45 anos de carreira no ano passado.

Na atração, Sophie também falou da ligação de Marina Lima com o seu pai, e comentou sobre a veia artística da família, como seu avô, que era cantor lírico.

