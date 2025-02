Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos durante dia na praia

Durante o verão do Rio de Janeiro, Sophie Charlotte e Xamã mostram a paixão e trocam carícias durante mergulho no mar em plena segunda-feira

O amor está no ar! Os pombinhos Sophie Charlottee Xamã, ambos de 35 anos, foram flagrados ostentando um clima de romance durante a tarde de segunda-feira, 10, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Com a temperatura acima dos 30ºC, o casal aproveitou o calor para dar um mergulho e trocar beijos nas águas cariocas.

Depois de algumas aparições em eventos públicos, a atriz e o rapper assumiram o relacionamento em julho de 2024. Os namorados se conheceram durante as gravações do remake da novela Renascer, da TV Globo.

Antes deste relacionamento, Charlotte foi casada com Daniel De Oliveira, ator e dublador brasileiro, que juntos tiveram um filho, Otto de Oliveira. A união durou 9 anos e chegou ao fim em meados de 2024.

Xamã tem duas filhas, que são frutos de relacionamentos anteriores com a influenciadora Renata Gutierrez, mãe de Hanna, e a modelo Natasha Hoffemann, de Akasha.

Atualmente, o novo casal vem aparecendo em muitos eventos e nas mídias mostrado o afeto e amor um pelo outro. Na última sexta-feira, 07, Xamã e Sophie foram vistos em um clima muito romântico trocando beijos e andando grudados na praia. Na quinta, os dois também foram vistos na Barra da Tijuca, aproveitado o momento juntos e entre beijos.

Nas últimas férias de janeiro, os dois foram vistos juntos em uma viagem em ao arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco. Não só se divertiram, mas participaram de uma ação de conscientização para a preservação ambiental, recolhendo restos de lixos nas praias pernambucanas. Os cliques geraram loucura e muitos comentários nas redes sociais do ator, como: “Casal mais lindo”, disse uma fã. Além disso, a atriz faz uma brincadeira de beijar um sapo. A zombaria entre os dois remete ao conto de fadas, em que a princesa beija o sapo, que é um príncipe sob feitiço.

Veja a galeria de fotos:

