Sophie Charlotte e Xamã posam pela 1ª vez juntos desde término

Após término em março, Sophie Charlotte e Xamã surgem em evento juntos; famosos posaram lado a lado pela 1ª vez desde o anúncio

Após terminarem o namoro em março e aparecerem juntos depois de um tempo, Sophie Charlotte e Xamã fizeram a primeira aparição em público desde então. Na noite desta sexta-feira, 23, o casal surgiu lado a lado no show de Marcelo Falcão e Criolo.

Aparantemente juntos novamente, pela proximidade, os famosos ainda não confirmaram para o público se retomaram a relação. Contudo, eles já foram vistos mais de uma vez juntos. Os rumores de que estão namorando de novo são fortes.

Recentemente, eles postaram uma foto romântica em Paris, na França . Sophie Charlotte e Xamã iniciaram o romance em 2024, quando fizeram a novela Renascer, da Globo .

No domingo, 18, os artistas foram flagrados na praia com o filho da modelo . Na ocasião, os atores até trocaram beijos.

É bom lembrar que Sophie Charlotte anunciou o fim de seu casamento com o ator Daniel de Oliveira, em abril de 2024 . Os dois ficaram juntos por oito anos. Em entrevista ao Jornal O Globo, ela comentou sobre a relação que tinham. "Depois deste tempo todo, o mais legal é desdobrar os vínculos que temos. Daniel é meu parceiro amoroso, pai do Otto, pai dos meninos, meu roomate… São muitas relações e cada uma delas tem suas questões [...] No decorrer da vida, é necessário entender qual precisa de ajustes. Já passamos por crises brabas, mas faz parte”, declarou antes de se separar.

Sophie Charlotte se irrita com pergunta de jornalista: 'Deselegante'

Durante sua passagem pelo festival Rock In Rio, no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte parou para conversar com um jornalista do Fofocalizando, programa do SBT. No entanto, a atriz não gostou muito de uma pergunta feita pelo profissional.

A artista foi questionada sobre o que acha de atores que usam a língua durante os beijos técnicos em novelas. "É tão deselegante essa sua pergunta. Existem várias técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito, não tem uma pedra fundamental. Não tem que definir esse tipo de coisa, acho que é uma pergunta que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho", disse ela.