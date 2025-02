Sophie Charlotte e Xamã esbanjam romantismo em dia de praia

Sophie Charlotte e Xamã aproveitaram o tempo livre para curtir um dia de praia no Rio de Janeiro e esbanjaram amor na ocasião

Nesta quinta-feira, 6, Sophie Charlotte e Xamãaproveitaram o tempo livre e o dia ensolarado para se refrescar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O casal fez questão de dar um mergulho no mar para se refrescar. Os pombinhos também trocaram muitos beijos e carinhos, sem parecer se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Além disso, com um biquíni amarelo, a atriz fez questão de dar aquela renovada no bronzeado e exibiu a sua boa forma.

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo em 2024. Na trama, eles deram vida a Damião e Eliana.

Foto rara

O ator Daniel de Oliveira encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma foto rara ao lado dos três filhos. O artista aproveitou o dia de folga para realizar um treino de jiu-jitsu com os herdeiros em Minas Gerais.

Na imagem publicada por Daniel, o quarteto aparece de joelhos no local onde realizaram a aula particular, juntamente com um amigo do ator. Ele é pai de Raul, de 16 anos, e Moisés, de 14, frutos de sua antiga relação com a atriz Vanessa Giácomo; e do caçula Otto, de oito, seu filho com a também atriz Sophie Charlotte.

Discreto, Daniel de Oliveira costuma fazer raras aparições nas redes sociais. Com cerca de 265 mil seguidores em seu Instagram atualmente, o ator não possui nenhuma publicação no feed e compartilha postagens inéditas de seu dia a dia e viagens somente nos stories.

Vale lembrar que Daniel e Sophie Charlotte anunciaram o fim da união em abril de 2024. A separação do ex-casal, que ficou junto por oito anos, foi confirmada pela assessoria de imprensa dos dois ao site Quem.

Apesar do divórcio, eles seguem sendo amigos. Atualmente, Sophie vive um relacionamento com o ator e cantor Xamã, com quem atuou no remake da novela Renascer, da TV Globo.

