Sophie Charlotte aproveita o domingo de sol na praia com o filho, Otto, e o namorado, Xamã. Veja as fotos

A atriz Sophie Charlotte, de 36 anos, aproveitou a tarde deste domingo, 18, em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto se divertia ao ar livre com o filho, Otto, de 9 anos, e o namorado, o cantor Xamã, de 35 anos.

A artista ostentou sua beleza impecável ao surgir de biquíni fio-dental. Enquanto isso, o filho dela e o amado usaram bermudas.

Vale lembrar que Otto é fruto do antigo relacionamento de Sophie com o ator Daniel de Oliveira.

Sophie e Xamã se conheceram durante as gravações da novela Renascer, da Globo, e engataram o romance. Porém, eles tiveram uma breve separação nos primeiros meses de 2025, quando curtiram o carnaval separados.

Sophie Charlotte e Xamã curtem passeio com o filho dela na praia - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Sophie Charlotte e Xamã curtem passeio com o filho dela na praia - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Sophie Charlotte e Xamã curtem passeio com o filho dela na praia - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

A nova fase de Sophie Charlotte

Nos últimos dias, Sophie Charlotte marcou presença na pré-estreia do longa 'Maré Alta', realizada no Rio de Janeiro. Recém-solteira, a artista abriu o coração ao falar sobre a nova fase de sua vida.

Após rumores, no início deste mês, Sophie confirmou o término de seu namoro com o ator e cantor Xamã. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', da TV Globo, engataram um romance em julho do ano passado, logo após o fim da novela; confira mais detalhes!

Leia também: Sophie Charlotte mostra registros do Carnaval e web reage: 'É surreal'