Sophie Charlotte abre o coração para Xamã após reconciliação: 'Paixão maluca'

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte trocaram homenagens nas redes sociais para celebrar o Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte estão apaixonados! O casal,que vive o romance de forma discreta e longe dos holofotes, trocou homenagens nas redes sociais para celebrar o Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12.

Em seu perfil, o rapper compartilhou um vídeo com vários momentos românticos ao lado da amada. "Te amo. Te amo muito", declara em um trecho. Em outro, se derrete: "Por que você é linda assim?" e ainda brinca: "Quer ver eu gritar aqui que eu te amo?"

Sophie respondeu à homenagem repostando o vídeo em seu perfil, acompanhado de uma declaração: "Dia dos Namorados e eu vivendo essa paixão maluca com você!", escreveu a atriz.

Ainda nos últimos dias, Xamã lançou o álbum 'Fragmentado', seu novo projeto musical e o quarto de sua carreira. Assim que anunciou a novidade ao público, o artista ganhou uma declaração especial da namorada, a atriz Sophie Charlotte. Veja o que ela disse!

Vale lembrar que Sophie e Xamã reataram o relacionamento há pouco tempo. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', da TV Globo, haviam colocado um ponto final na união no início deste ano.

Sophie Charlotte e o namorado, Xamã — Foto: Reprodução/Instagram

Como Xamã e Sophie Charlotte se conheceram?

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo em 2024. Na trama, eles deram vida a Damião e Eliana. Após anunciarem o término durante o Carnaval, eles foram vistos juntos na festa de aniversário de Anitta. A confirmação de que haviam voltado aconteceu só em maio, quando surgiram juntos em uma foto em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França.

