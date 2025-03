Sophia Valverde assume namoro com produtor de cinema; veja quem é

A atriz Sophia Valverde está apaixonada! Na tarde desta quarta-feira, 5, ela assumiu seu relacionamento com um produtor de cinema

A atriz Sophia Valverde está apaixonada! Na tarde desta quarta-feira, 5, ela assumiu seu relacionamento com o produtor de cinema Pietro Krauss. A artista, que já participou de novelas do SBT como As Aventuras de Poliana, Poliana Moça, Chiquititas e Cúmplices de um Resgate, usou as redes sociais para compartilhar uma foto e uma declaração apaixonada.

"Presente de Deus em 2025 e para a vida todinha. Te amo, Pietro Krauss. Obrigada por tanto! Obrigada Deus", se declarou ao compartilhar o clique em que aparece abraçada com o amado. Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Que esse namoro vire um romance eterno em sua vida", disse um.

"Que lindos!!! Que ele cuide de você da maneira que você merece, toda a felicidade desse mundo pra vocês!", comentou outro. "Feliz por você, Sofia. Espero que esse ano seja um ano incrível para você!!", desejou uma terceira pessoa.

Quem é Pietro Krauss?

De acordo com informações do jornal Extra, Pedro Kraus é um produtor de cinema visto como uma das grandes promessas de Hollywood. Formado no Instituto Nacional de Cinema, ele dirigiu e produziu O Contador de Histórias: A Mágica História de Walt Disney em 2019.

Vale lembrar que Sophia estava solteira desde dezembro do ano passado, quando terminou o romance com o influenciador digital Ruan Bandeira.

A notícia da separação foi dada por ele por meio de uma mensagem nos stories do Instagram. “Não queria estar vindo aqui falar isso, mas acho que devo satisfação para vocês. Eu e Sophia não estamos mais juntos, não vou entrar em nenhum detalhe, só dizer que acabou”, disse ele.

Antes dele, a atriz havia namorado o cantor Rafa Almeida. Os dois anunciaram o término de seu relacionamento em março de 2024.

