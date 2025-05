Sophia Eldo volta a se reunir com o grupo sul-coreano NTX durante turnê no Brasil

A banda se encontrará com a influenciadora e passará por 9 cidades brasileiras para divulgar o novo álbum ‘Over Track’ na América Latina

A influenciadora brasileira Sophia Eldo, de 9 anos, voltará a se reunir com o grupo sul-coreano de K-pop NTX. A banda desembarca no Brasil no dia 19 de junho para a ‘2025 NTX World Tour: Our Track in Brazil’, para apresentações em João Pessoa (PB), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Recife (PE) e Belém (PA) — a maior turnê de K-pop já realizada no país.

Sophia conheceu o grupo durante a primeira passagem dele pelo Brasil, em 2024. Pouco depois, viajou à Coreia do Sul, onde gravou conteúdos exclusivos ao lado dos integrantes — entre eles, um vídeo viral com a coreografia da música “Problematic”, além de cenas inspiradas no K-drama ‘Pretendente Surpresa’. Mais recentemente, ela gravou com o grupo uma música em português, com exclusividade para CARAS.

FOTO: Alexya Maciel

Reconhecida por aproximar o público brasileiro da cultura sul-coreana, Sophia se destaca como uma das jovens influenciadoras mais engajadas no universo do K-pop e dos K-dramas. Apenas no Instagram, conta com mais de 960 mil seguidores.

Sobre a chegada do grupo ao Brasil, Sophia adiantou: “Estou contando os dias para reencontrá-los. Com certeza estarei em alguns shows, e já estamos planejando novos conteúdos para os nossos seguidores.”

Em nota, os integrantes do NTX comentaram a participação da influenciadora: “Trabalhar com a Sophia foi muito bom. Estamos animados para reencontrá-la e até produzir novos vídeos durante a turnê”, afirmou o grupo.

FOTO: Alexya Maciel

O novo álbum do NTX, ‘Over Track’, marca uma nova fase do grupo, com 11 faixas inéditas que exploram influências de R&B, hip-hop e batidas eletrônicas. O projeto teve participação ativa dos integrantes em todas as etapas da produção e a turnê no Brasil marca o início da divulgação do álbum na América Latina.