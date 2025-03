A atriz Sophia Abrahão conta como foi dividir o mesmo espaço com a influencer Virginia Fonseca no local e revela que ficou chocada com assédio a loira

A atriz Sophia Abrahão, de 33 anos, publicou um vídeo por meio de seu perfil no TikTok, e revelou que ficou impressionada com a reação da imprensa e do público com a chegada da influencer Virginia Fonseca em um camarote no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro .

"A gente saiu na mesma hora que ela estava entrando. E eu vi uma comoção, uma loucura, tantas câmeras. Eu não estava entendendo, quando eu vi o marido dela, o Zé Felipe, eu pensei: 'ih, é ela'. É uma parada que eu nunca vi, de parar o ambiente mesmo", contou.

Diante do alvoroço, Sophia revelou que ficou reflexiva com a situação: "Ela parou o negócio. As pessoas começaram a enlouquecer, estavam todos mobilizados para falar com ela. Eu só vi de longe, nunca tinha visto esse fenômeno de perto. Eu não a conheço, sei quem ela é, nunca tinha visto pessoalmente".

E disse que se surpreendeu. "Foi muito surpreendente, fico pensando como deve ser isso (...) porque a gente consegue curtir, beber, ver a escola passar. Agora, um fenômeno como ela, não sei como deve ser, é muito assédio", afirmou.

Confira, abaixo, o relato de Sophia na íntegra:

Virginia é agredida com lata na cabeça durante saída da Sapucaí

Na manhã do último domingo, 9, Virginia Fonseca, de 25 anos, foi atingida na cabeça por uma lata enquanto saía do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a famosa estava acompanhada do marido, cantor Zé Felipe, quando o objeto foi arremessado por uma das pessoas que esperava sua saída do local.

Após passar o feriado ao lado do filho caçula, José Leonardo, no hospital, por conta de uma bronquiolite, a esposa do cantor Zé Felipe foi aproveitar um camarote na Sapucaí.

A empresária postou imagens da produção feita para o momento nas redes sociais e chamou muita atenção. Isso porque a loira elegeu um vestido preto todo transparente que exibiu uma calcinha fio dental que estava usando e um adesivo nos bicos dos seios.

