Sophia Abrahão desabafa sobre traumas após sofrer acidente: ‘Uma fatalidade’

A atriz Sophia Abrahão conta durante podcast detalhes do acidente e como essa situação marcou a sua vida; saiba detalhes!

Sophia Abrahão, de 34 anos, desabafou em um podcast ao lado de sua amiga Mariana Molina sobre um acidente de carro que sofreu e como esse episódio marcou sua vida com traumas que ainda se manifestam, especialmente no trânsito.

“Foi uma fatalidade e me desencadeou muitos traumas de carro. Foi um acidente sério. Minha mãe estava dirigindo e tinha eu e mais duas pessoas no carro. Não aconteceu nada comigo, mas o restante todo mundo se machucou” , revelou a atriz durante o podcast Pé no Sofá Pod.

Sophia também alertou sobre a importância do uso do cinto de segurança. “Usem cinto de segurança! Eu virei a neurótica do cinto, principalmente pós-acidente e no banco de trás. Acho que a gente vai ficando mais madura e vai ficando mais medrosa”, comentou

A atriz ainda contou como o acidente mudou seu comportamento no trânsito. “Quando o taxista está acelerando, eu peço para ele ir mais devagar”, completou.

Confira mais detalhes do que Sophia Abrahão revelou no podcast:

Perseguição

Assim como Débora Falabella, a atriz Sophia Abrahão também já perseguida por um "fã". Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista detalhou a situação vivida no passado e revelou que chegou a fazer boletim de ocorrência contra o stalker.

De acordo com Sophia, o rapaz em questão, de alguma forma, tinha acesso a muitas informações pessoais a seu respeito. "Ele sabia onde eu morava, me mandava presentes, sabia o contato dos meus pais, dos meus amigos e tinha uma perseguição atrás da minha família, muito grave", declarou a famosa.

Além de persegui-la, o stalker também passou a focar em pessoas de sua família para obter mais detalhes sobre a vida de Sophia. Na época, ela era uma das protagonistas da versão brasileira de 'Rebelde', exibida na Record TV entre 2011 e 2012; saiba mais detalhes!

Leia também: Sérgio Malheiros faz declaração romântica para Sophia Abrahão: 'Sorte'