Sonia Abrão se indigna com boatos de substituir Cátia Fonseca: 'Me poupe'

Após surgirem boatos de que substituiria Cátia Fonseca na Band, Sonia Abrão se pronuncia e mostra indignação com suposições sobre seu trabalho; veja

A apresentadora Sonia Abrão se pronunciou na madrugada desta sexta-feira, 13, sobre ser substituta de Catia Fonseca na Band. Após boatos de que ela ficaria no comando da Melhor da Tarde, a comandante do A Tarde É Sua ficou indignada e deixou claro que tem seu próprio programa, que acabou de completar 19 anos no ar.

A jornalista se mostrou indignada com as suposições de que estaria disputando uma vaga com outros colegas de profissão para assumir a atração na Bandeirantes. "Estou vendo uma movimentação absurda nas rede sociais, que eu acho que vale a pena esclarecer e cortar o mal pela raiz. Porque eu vejo notícias dizendo que eu estou disputando vaga com colegas nossas para substituir a Cátia Fonseca, na Bandeirantes, ah me poupe gente, sabe, procura fazer as coisas corretamente", começou dizendo.

Sonia Abrão então esclareceu que está trabalhando na RedeTV! e que não pretende sair de lá. "Me desculpa, mas, eu estou empregada, estou muito bem empregada, eu tenho meu próprio programa, eu não sou substituta de ninguém e nem estou a fim de ser substituta ninguém e muito menos disputar vaga , ah isso não pode ser, uma coisa feita com seriedade por parte de vocês não, me desculpe, mas isso é um desrespeito comigo, com a nossa equipe de TV, com toda a minha equipe fazer uma barbaridade dessas", disparou.

"Gente, eu estou no meu canto, estou na minha emissora, fazendo o meu programa, toda nossa equipe trabalhando, como é que me metem no meio dessa história assim? A troco do que? Estou fora dessa encrenca, não tenho nada, absolutamente nada a ver com uma coisa dessas, então, por favor, deixa a gente trabalhar em paz ", declarou pedindo respeito ao seu trabalho e de sua equipe no A Tarde É Sua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Cátia Fonseca anuncia saída da Band

Cátia Fonseca se pronunciou nesta quarta-feira, 11, sobre sua decisão de sair da Band. Ela estava no comando do programa Melhor da Tarde há sete anos. Através de uma carta aberta, a apresentadora disse que era a hora de "fechar um capítulo importante da minha história".

"Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada", começou. Leia a carta completa aqui!