Sonia Abrão opina sobre dieta de Poliana Rocha para as funcionárias: 'Não é assim'

Após ver Poliana Rocha dando dieta para funcionárias, Sonia Abrão opina sobre 'competição' criada pela esposa do cantor Leonardo; veja

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre a proposta saudável que Poliana Rocha fez para as funcionárias de sua casa. Nos últimos dias, a esposa do cantor Leonardo viu as colaboradoras tomano refrigerante no café da manhã e resolveu fazer uma competição entre elas valendo um prêmio.

A loira então combinou com as moças uma dieta mais saudável e, após uma semana, elas se pesarem para ver quem emagreceu mais. A comandante do A Tarde É Sua então elogiou a atitude da famosa, mas fez algumas ressalvas.

"Mas pode não funcionar para uma ou para outra ou para as duas, para você começar qualquer tipo de dieta ou restrição alimentar, seja por um dia, uma semana, dois meses, três meses, o tempo que for, você precisa saber em que situação você está, questão de nutrientes, exame de sangue, você tem que saber se vai mexer com o seu corpo, com o seu metabolismo", começou dizendo.

"Então não é assim, está querendo cuidar da saúde e das funcionárias, que legal, é uma atitude amorosa em relação a elas, de preocupação, cuidadosa, paga consultas legais para as duas no endocrinologista que ela confie, que seja de ponta e aí adota tudo o que ele passar inclusive, uma nutricionista para ter uma dieta das duas e aí elas fazem na sua casa", sugeriu a jornalista.

Para que não acompanhou, Poliana Rocha desafiou as funcionárias nos últimos dias, prometendo um prêmio. "Hoje nós lançamos um desafio. As duas estavam tomando coca-cola no café da manhã e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então, hoje nós pesamos e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa", contou a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Poliana Rocha fica passada ao ganhar presente de quase meio milhão de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ficou sem palavras nesta sexta-feira, 13, ao ganhar um presente caríssimo do sertanejo. Ainda em clima do Dia dos Namorados, a mãe de Zé Felipe mostrou o que recebeu do marido e impressionou.

Em seus stories, a loira postou uma foto de um grande carro de luxo. O veículo custa quase meio milhão de reais, saindo em torno de R$ 450 mil. Lisonjeada com o mimo, a empresária agradeceu o amado na postagem. Saiba mais aqui!