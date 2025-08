Song Young-kyu, ator sul-coreano, é encontrado morto em carro

O ator sul-coreano Song Young-kyu, conhecido por papéis em filmes e dramas, faleceu aos 55 anos nesta segunda-feira, 04, na Coreia do Sul

O ator sul-coreano Song Young-kyu, conhecido por papéis em filmes e dramas, faleceu aos 55 anos nesta segunda-feira, 04, em Seul, capital da Coreia do Sul. De acordo com a revista Variety, o corpo do artista foi encontrado dentro de seu carro, mas não havia sinais de crime no local. As circunstâncias de sua morte ainda estão sendo investigadas.

Em junho deste ano, Song Young-kyu passou por um incidente pessoal que impactou sua carreira. O ator foi detido por dirigir bêbado em Yongin e teve sua carteira de motorista suspensa. Ele foi encaminhado a um processo judicial, mas sem detenção. Após esse ocorrido, Song se afastou da produção teatral de "Shakespeare Apaixonado" e teve sua participação removida ou reduzida em dois dramas exibidos na época, "The Defects" e "The Winning Try".

A carreira de Song Young-kyu

Song Young-kyu iniciou sua trajetória artística nos palcos, participando do musical Wizard Mureul em 1994. Sua carreira foi construída ao longo de anos no teatro, mas foi a partir de 2010 que ele passou a atuar na televisão e no cinema. O ator se tornou conhecido por seus papéis coadjuvantes em produções como “Trick”, “Stove League”, “Baseball Girl” e “Hyena”.

Um dos destaques de sua carreira foi "Extreme Job", um dos filmes de maior bilheteira da história do cinema coreano, em que Song interpretou um chefe de polícia carismático. Na vida pessoal, ele deixa mulher e duas filhas.

Morte de outro ator sul-coreano

Recentemente, o ator sul-coreano Song Jae-rim faleceu aos 39 anos. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, ele foi encontrado morto em um apartamento em Seul, na Coreia do Sul. A causa da morte ainda não foi revelada. Leia mais!

