Solteira, Virginia escolhe look curtíssimo para se jogar na noitada com os amigos

Virginia Fonseca viaja com os amigos em seu jatinho particular para curtir festa em outra cidade enquanto os filhos estão com o pai

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a noite desta terça-feira, 8, para se jogar em uma viagem com as amigas. Ela embarcou rumo a Governador Valadares, em Minas Gerais, com suas amigas e a mãe, Margareth Serrão, em seu jatinho particular.

A intenção do grupo é curtir uma festa de São João nesta noite. Tanto que Virginia caprichou na escolha do look. Ela apareceu com uma camisa xadrez no estilo de vestido, cinto para marcar suas curvas e botas de salto alto. O modelito ousado deixou à mostra suas pernas musculosas.

“Hoje é dia de São João em um um lugar diferente”, disse ela nas redes sociais.

Vale lembrar que Virginia está solteira após se separar de Zé Felipe. Inclusive, nesta terça-feira, os três filhos do ex-casal estão com o pai na fazenda Talismã, que pertence ao cantor Leonardo e sua família.

Virginia fica rodeada pelos fãs em igreja

Um vídeo da influenciadora digital Virginia Fonseca está dando o que falar na internet nesta segunda-feira, 30. Isso porque começou a circular um vídeo da influencer rodeada pelos fãs dentro da igreja.

A imagem retrata Virginia ajoelhada e com a cabeça baixa para uma oração. Porém, o que chamou a atenção foi que dezenas de pessoas ficaram observando e filmando a influencer durante o seu momento de fé.

A cena repercutiu na web, já que mostra que ela não teve sossego nem na hora de rezar em um santuário. “As pessoas não têm respeito”, disse um internauta. “Que cena horrorosa, as pessoas enlouqueceram”, declarou outro.

Vale lembrar que Virginia Fonseca é católica e manifesta a fé em seu dia a dia. Ela sempre faz agradecimentos a Deus pelas bênçãos em sua vida e também incentiva que as filhas tenham fé.

Hoje em dia, a influenciadora vive uma nova fase em sua vida. Solteiro após se separar de Zé Felipe, ela divide a guarda das crianças com o ex-marido e acaba de comprar um apartamento em São Paulo para ficar quando estiver gravando o seu programa no SBT.

