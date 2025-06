Solteira, Virginia curte texto sobre escolhas de vida amorosa: 'Renuncia'

Recém-separada de Zé Felipe, Virginia curte postagem sobre escolhas de caminhos em vida amorosa e deixa escapar sua opinião; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca curtiu um texto sobre escolhas na rede social. A reação da famosa aconteceu após algumas semanas de anunciar o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos.

Na postagem que a loira deixou seu like, a ideia compartilhada era sobre seguir um caminho e deixar o outro. No texto, notado pelo Instagram Gossip do Dia, falava-se sobre optar por uma pessoa para a vida toda ou ter vários amores, escolher ter uma casa com família ou viagens com amigos.

“Deixar aquela pessoa especial partir ou ficar com ela para sempre. É complicado de escolher. Sabe por quê? Porque as 2 opções são incríveis. De verdade. Encontrar uma companheira para a vida inteira, casar jovem, construir uma família, ter idade para curtir bastante os seus filhos e netos. Existe algo mais prazeroso que isso? Talvez sim", dizia a publicação.

"Ter vários amores, várias histórias para contar, lembranças para guardar. E não adianta você dizer que, estando comprometido, faz tudo que uma pessoa solteira faz. Não é verdade. E também não venha com essa de que você, quando está solteiro, não tenha que brigar contra a solidão de vez em quando. Eu sei que tem. Você faz uma escolha e renuncia a todo o resto. E aí fica pensando no outro caminho”, continuava o post.

Veja o texto completo que Virginia Fonseca curtiu:

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã de quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.