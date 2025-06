Solange Almeida: a rainha absoluta do forró e do São João

Cantora encara maratona de 39 shows no São João e revela bastidores da rotina intensa

Ela é uma das grandes vozes do forró e, quando junho começa, entra em campo com fôlego de atleta e coração de artista. Em um mês marcado por festas tradicionais, trios elétricos e multidões apaixonadas, a cantora Solange Almeida se prepara para uma verdadeira maratona: são 39 shows em apenas 30 dias — alguns deles, com até três apresentações numa só noite.

Durante uma pausa entre um compromisso e outro, Solange abriu o jogo para CARAS e compartilhou como tem enfrentado esse ritmo alucinante com organização, afeto e respeito pela sua equipe.

“É mais do que um show por dia. Há dias com três a quatro shows numa só noite”, contou, sem esconder o desafio físico e emocional que isso representa. Segundo ela, há momentos em que é preciso escolher entre dormir, comer ou tomar banho — pois nem sempre dá tempo de fazer os três.

Para encarar a rotina, Solange adotou estratégias dignas de uma operação logística. Com planejamento minucioso, impôs limites de deslocamento por quilometragem e até fretou avião para viajar com toda a equipe. A decisão veio do seu senso de coletividade: “O que eu quero para mim, eu quero para os meus. Não me vejo voando sozinha e deixando minha equipe.”

O cuidado com o bem-estar físico e emocional da banda e produção se tornou prioridade desde que iniciou a carreira solo. Tudo é pensado com antecedência para que ninguém ultrapasse o limite do corpo — ou da mente. “É por isso que sempre dá certo”, afirma.

A motivação maior? Estar no palco. “O que motiva a mim e a equipe é o momento em que a gente chega no show”. É ali que tudo faz sentido: o esforço, a correria e o sacrifício. Solange vive o São João como poucos. Com energia, entrega e muito respeito por quem a acompanha na estrada.

Mesmo em meio à correria, a cantora não abre mão do estilo. Os palcos do São João se transformam em passarelas nordestinas, onde ela celebra suas raízes também através da moda. Cada look usado por Solange traduz o espírito junino com sofisticação e identidade: vestidos com movimento, brilhos estrategicamente aplicados, botas de personalidade e referências às rendas e bordados típicos do sertão.

Tudo é pensado para manter a elegância sem abrir mão do conforto. Afinal, são noites longas e cheias de emoção. Com um olhar cada vez mais apurado para a estética, Solange sabe que a roupa também comunica — e ela faz questão de que sua imagem nos palcos reflita tanto o glamour quanto a força de uma mulher nordestina que domina sua história.

Autêntica e intuitiva, Solange revela. “Gosto de usar o que me sinto bem. Tem muita tendência que eu sigo, mas sigo muito meu feeling, como eu amanheci naquele dia”.

Sobre peças indispensáveis, ela é categórica: “Amo bota! De todos os estilos: cano alto, cano baixo, sem salto. Eu adoro bota. E não uso sem meia-calça, é uma dupla inseparável: bota e meia-calça. A não ser que seja uma calça muito skinny, aí não preciso... Mas se tiver pernoca de fora precisa ter meia-calça.”

Refletindo sobre um dos momentos mais marcantes de sua trajetória fashion, Solange relembra um look icônico: “Foi em 2014, quando fui a um casamento com um vestido da estilista da Michelle Obama... Roubou a cena. Só existiam dois no mundo e eu estava usando um deles. Todo mundo fotografou, saiu em todas as páginas, foi uma loucura!”

Solange Almeida segue provando que sua arte é feita de voz, suor e também de estilo. No São João e em cada palco que pisa, ela une tradição, modernidade e personalidade — tudo isso sem perder o brilho único de quem sabe exatamente quem é.