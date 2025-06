Sogra de Leonardo dá conselho inusitado para a filha agradar o marido

A mãe da influencer Poliana Rocha, Eponina Rocha, compartilha dica com a filha em meio aos preparativos para o aniversário do genro, o cantor Leonardo

Nesta terça-feira, 17, a influencer Poliana Rocha compartilhou um vídeo nos stories de seu perfil no Instagram em que registrou a sua mãe, Eponina Rocha, dando um conselho para a filha sobre como agradar o marido, o cantor sertanejo Leonardo .

Isso porque na conversa as duas dividiram planos para o aniversário do cantor, que irá completar 62 anos de vida no dia 25 de junho.

"Tô aqui conversando com minha mãe, pensando o que vamos fazer no aniversário do Leo", Eponina, então, interrompeu e aconselhou: "Faça o que ele quiser. Se ele quiser pescar, você vai, se quiser ir para a fazenda, você vai. É dia dele, ele escolhe o que vai fazer", argumentou.

Poliana, por sua vez, divertiu-se: "Puxa saco", escreveu na publicação.

Confira, abaixo, o momento:

Leonardo volta pela 1ª vez à cidade onde soube da morte do irmão, Leandro

Há quase 27 anos da morte do irmão Leandro (1961-1998), Leonardo voltou à cidade de Cipó, na Bahia, onde soube da morte de sua dupla sertaneja. O cantor morreu vítima de um câncer raro e agressivo no dia 23 de junho.

Em entrevista à imprensa, o artista relembrou o dia em que soube da triste notícia:

"Jamais eu me esqueci de uma noite triste igual àquela. Não falando do show, falando da minha noite, né, da minha perda. Muito grande", relembrou, emocionado.

E continuou: "O tempo passa, a vida segue, a gente guarda na memória sempre, mas com um carinho muito especial pelo povo que me tratou, me cuidou aqui no dia. O prefeito foi uma coisa maravilhosa, o povo… Foi sentido de mais", declarou. Veja!

