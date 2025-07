Sócios do restaurante favorito dos famosos revelam segredo do sucesso: 'Não há fórmula'

O restaurante Maison Dodoma atrai famosos como Neymar Jr. e sócios revelam bastidores do sucesso, pratos queridinhos e histórias curiosas para CARAS

O Maison Dodoma abriu oficialmente suas portas em 2025 como uma instalação gastronômica e artística temporária, com duração prevista de cerca de 12 meses, encerrando as atividades em julho de 2026. Apesar desta missão efêmera, o restaurante já se firmou como um reduto de celebridades antes mesmo de sua inauguração.

Pouco antes de abrir oficialmente as portas ao público, o local já era palco de encontros exclusivos. Há alguns meses, o jogador Neymar Jr.escolheu o espaço para celebrar o aniversário de sua irmã, Rafaella Santos, em uma festa íntima e discreta. O evento aconteceu ainda durante o soft opening e foi mantido longe dos holofotes, a pedido do próprio jogador.

Idealizado por Fernando Tchalian, Sergio K. e Thiago Tatini, o Maison Dodoma rapidamente se tornou o novo ponto de encontro de personalidades na capital paulista. A proposta vai muito além da gastronomia: trata-se de uma verdadeira experiência sensorial que une bistrô, bar e club em um ambiente que celebra a vida com charme, conforto e originalidade.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, os três sócios revelaram os bastidores do sucesso da casa e compartilharam momentos curiosos com seus ilustres frequentadores.

Um conceito que conquistou a cena paulistana

Segundo Sergio K, o segredo está na soma de pequenos grandes detalhes: "É um conjunto de fatores. Sabe aquelas raras situações onde tudo dá totalmente certo? Não há uma fórmula, as pessoas simplesmente se encantam e voltam sempre. Seja com a inesquecível comida de bistrô do Thiago Tatini e as explosões de sabores que só ele consegue, o bar com drinks autorais e todos os clássicos preparados à perfeição, o atendimento discreto e de excelência que chamam os clientes pelos seus nomes, pois recebem as várias gerações das famílias, o alto astral do lugar e seus diversos cantinhos ao mesmo tempo glamorosos e divertidos, a pista da Petite Dodoma que ferve com conforto e música boa, como há muito não se via", conta.

Gastronomia com identidade e afeto

Para o chef e sócio Thiago Tatini, o Maison nasceu com alma própria. "Desde o começo do projeto, nos propusermos a ser originais. Somos em três sócios, cada um com uma personalidade diferente. Quisemos trazer um pouco do que cada um acredita que estava faltando nas noites de São Paulo. Chegamos a uma conclusão que as noites eram mais legais nas décadas de 80 e 90. Apesar de eu ter 33 anos de idade, concordei hahaha. Aí a ideia começou a fluir em fazer o projeto com identidade própria, sem fingir sermos algo que não somos. E sempre que fazemos um projeto, pensamos muito em todos os detalhes, criando um ambiente aconchegante e surpreendente que tem uma história de verdade. Isso cria uma identidade própria e muito verdadeira", explica.

Os pratos queridinhos dos famosos

Thiago também comenta sobre os gostos das celebridades que frequentam o local: "Celebridades são figuras místicas e muitas vezes os colocamos em lugares tão distantes das pessoas que eles realmente são, por pura imaginação nossa. E assim esquecemos que são de carne e osso como todos nós. O Dodoma é muito legal porque acabo tendo acesso a pessoas que antes eu só via pela internet e filmes, e isso mostra o lado pessoal deles. E todos sem exceção que atendemos foram extremamente afetivos, gentis e tão exigentes como todos nossos clientes. Eles amam nosso steak tartar, o mignon de Paris e a mousse de chocolate, são os pratos mais pedidos", revela.

E ele entrega ainda um pedido inusitado feito pelo astro do rock internacional Matt Sorum, ex-baterista do Guns N' Roses: "Não mencionamos nunca pedidos específicos de um cliente, mas tem um que tem falado nisso e nos deu sinal verde para mencioná-lo até no cardápio, então vou contar: o pedido mais diferente que já recebi foi do Matt Sorum (ex-baterista do Guns N' Roses). Ele me pediu uma sopa e era um dia muito quente, eu tentei convencê-lo a comer outra coisa, mas ele não quis saber e queria a sopa. Então, me lembrei de uma sopa que minha avó fazia com legumes e foi um sucesso! Ele comeu a sopa toda e me pediu para batizá-la com o seu próprio nome", conta o chef.

Sobre a festa organizada por Neymar para Rafaella, Thiago se limitou a dizer: "Aquela noite foi incrível, mágica. E ainda estávamos em soft opening. O que conseguimos dizer é que foi tudo perfeito, mas não comentamos nunca sobre pedidos de clientes específicos", declarou.

Um resgate da sofisticação dos anos 90

Fernando Tchalian, por sua vez, destaca o valor da localização e da memória afetiva: "Além destas razões apontadas pelo Thiago e pelo Sergio, creio que a localização, além de conveniente e de acesso fácil, no coração dos Jardins — onde muitos dos nossos clientes moram ou passam com alguma frequência — o bairro foi o berço do surgimento de lugares com a proposta que o Maison Dodoma traz. Lugares elegantes e aconchegantes com propósito de celebrar a vida. Quem viveu na década de 90, com certeza se lembra dos saudosos Manhattan, Mezza Luna, The Place, The Gallery, do bar do Esplanada Grill e tantos outros. Lugares em que o conceito de alta hospitalidade está em cada detalhe. A nossa principal intenção foi resgatar na identidade do bairro a sua origem e contribuir na continuidade desta história", afirma.