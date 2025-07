Sobrinha de Preta Gil, Flor Gil presta homenagem: 'Imagino-te sorrindo'

Em suas redes sociais, a cantora Flor Gil, sobrinha de Preta Gil, compartilhou álbum de fotos em homenagem à cantora

Sobrinha de Preta Gil, Flor Gil, de 16 anos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à cantora ao compartilhar um álbum de fotos. Na legenda, ela escreveu com carinho: "Pode ser amor, a beira de uma explosão…” foi tão lindo quanto você, minha linda titia! imagino-te sorrindo, te amo", escreveu na legenda.

As imagens registram momentos do velório e cremação da artista, incluindo um vídeo de Gilberto Gil aplaudindo e sendo aplaudido por pessoas reunidas do lado de fora do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, local onde ocorreu a despedida da cantora.

Nos comentários, dezenas de seguidores deixaram mensagens de conforto. "Nunca vi uma morte , uma pessoa indo embora com tanto amor. Você foi felizarda Preta. Legado lindo", disse uma fã. "O povo ama a família Gil! Luz pra Preta", comentou outra. "Foi uma das despedidas mais bonitas e dignas que já vi, Preta merece todo respeito", comentou mais uma. "Está sendo emocionante acompanhar o quanto a Preta foi amada em vida e segue sendo amada após. Que mulher grandiosa, de uma luz gigantesca. Preta, olhe por nós. Sua história seguirá sendo linda", esbrevejou outro internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLOR (@florgildemasi)

Comoção

Com emoção visível no olhar, Flor – neta de Gilberto Gil e filha de Bela Gil – se despediu de Preta com um gesto delicado de afeto diante do caixão. Vestida de branco, como os demais familiares, ela prestou sua última homenagem em um clima de amor e respeito.

Mais cedo, o músico Francisco Gil também foi fotografado em um momento comovente ao se despedir da mãe, a cantora Preta Gil. Ele chegou ao local do velório acompanhado de sua namorada, a ex-BBB Alane Dias, e foi direta para o caixão para ver a mãe.

Flor Gil - Foto: Agnews

Leia também:Famosos se despedem de Preta Gil em velório no Rio de Janeiro